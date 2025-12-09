Uno Santa Fe | El País | Luis Petri

Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación

La dimisión entrará en vigencia a partir de hoy. Luis Petri asume el 10 de diciembre como diputado nacional por la provincia de Mendoza

9 de diciembre 2025 · 08:12hs
Luis Petri

Luis Petri, cuando juró en el Congreso como diputado nacional

Luis Petri, presentó este lunes su renuncia al Ministerio de Defensa, la cual entrará en vigencia a partir de este martes, para asumir el próximo 10 de diciembre como diputado nacional por la provincia de Mendoza.

"Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre", manifestó Petri en una carta de renuncia dirigida al presidente Javier Milei, compartida en su perfil de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/luispetri/status/1998089467278819709&partner=&hide_thread=false

La renuncia de Luis Petri entra en vigencia desde hoy

La renuncia entra en vigencia hoy martes, el día previo a asumir como diputado por la provincia de Mendoza por La Libertad Avanza, tras haber sido electo en los comicios legislativos de octubre.

Petri asumió en el cargo al inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre de 2023, y en su carta de renuncia destacó: "En estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico".

"Bajo su liderazgo, y siguiendo su directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales", manifestó el ministro saliente.

En su lugar asumirá el teniente mayor Carlos Presti, actual jefe del Ejército de Argentina y primer militar en ocupar el cargo de ministro de Defensa en 44 años.

Luis Petri renuncia defensa diputado nacional Mendoza
Noticias relacionadas
Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

La tapa del informe de inteligencia de la Side, firmado por el presidente Javier Milei

Javier Milei aprobó la política de inteligencia nacional: los 10 ejes estratégicos de la Side

Federico Sturzenegger y el presidente Javier Milei trabajando en el proyecto de reforma laboral

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"