Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación

La dimisión entrará en vigencia a partir de hoy. Luis Petri asume el 10 de diciembre como diputado nacional por la provincia de Mendoza

Luis Petri, presentó este lunes su renuncia al Ministerio de Defensa , la cual entrará en vigencia a partir de este martes , para asumir el próximo 10 de diciembre como diputado nacional por la provincia de Mendoza .

"Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como ministro de Defensa durante su Presidencia. Será un honor para siempre", manifestó Petri en una carta de renuncia dirigida al presidente Javier Milei, compartida en su perfil de la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/luispetri/status/1998089467278819709&partner=&hide_thread=false Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

La renuncia de Luis Petri entra en vigencia desde hoy

La renuncia entra en vigencia hoy martes, el día previo a asumir como diputado por la provincia de Mendoza por La Libertad Avanza, tras haber sido electo en los comicios legislativos de octubre.

Petri asumió en el cargo al inicio de la gestión de Milei, el 10 de diciembre de 2023, y en su carta de renuncia destacó: "En estos dos años hemos avanzado en un proceso de transformación histórico".

"Bajo su liderazgo, y siguiendo su directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad, e impulsar reformas en la formación de nuestros cadetes y soldados voluntarios, imprescindibles para enfrentar los desafíos actuales", manifestó el ministro saliente.

En su lugar asumirá el teniente mayor Carlos Presti, actual jefe del Ejército de Argentina y primer militar en ocupar el cargo de ministro de Defensa en 44 años.