Muy buena elección de Javier Milei en la provincia de Santa Fe y Bullrich saca ventaja en su interna

Estos mismos números son los que manejan desde el espacio de Bullrich en Rosario, el propio José Núñez, precandidato a Diputado, quien confirmó que el libertario está haciendo una muy buena elección.

A poco más de una hora del cierre de comicios en todo el país, en el búnker del precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, había optimismo. Las primeras proyecciones de su espacio lo posicionarían como uno de los candidatos más votados en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso)

El dirigente esperaba los resultados finales en una de las habitaciones del Hotel Libertador, ubicado sobre la avenida Córdoba al 690, en pleno centro porteño, acompañado por su hermana y jefa de campaña, Karina.

Ramiro Marra, precandidato a jefe de Gobierno porteño por ese espacio y ladero de Milei, aseguró que esperan los resultados de las Paso "con ansiedad y entusiasmo" y denunció que con la boleta única electrónica (BUE) en la ciudad de Buenos Aires "quisieron hacer trampa".

"Vamos a esperar los resultados con toda la ansiedad que corresponde, pero con el entusiasmo de que estamos en el camino correcto", afirmó y agregó que lo sucedido con las boletas era "algo que venían diciendo" y que demuestra que "hubo un cambio de reglas y esto iba a llevar a una improvisación enorme".

"Quiero destacar lo vergonzante de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Fue muy grave. Cambiaron las reglas a último momento. Nosotros lo dijimos: quisieron beneficiar a un candidato en particular y se damnificó a todos los porteños que fuimos a votar", denunció.

Más temprano, La Libertad Avanza denunció también robo de boletas. "Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionante nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. A cuidar los votos!", escribieron en la red social X.

De todos modos, Milei exaltó la tarea de sus fiscales, al momento de "defender" sus votos.