Sergio Massa reconoció la derrota y felicitó a Javier Milei

"Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años" . Apenas habían pasado unos minutos de las 20 de este domingo, cuando el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció la derrota ante el postulante de La Libertad Avanza (LLA).

Aún no se habían publicado los resultados oficiales, pero se veían desde hacía más de una hora caras largas y desilusión en el búnker de UxP, a diferencia de lo que ocurría en el espacio de LLA, donde anticipaban festejos.

"Los resultados no son los que esperábamos", sostuvo Massa ante la militancia, y precisó: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años".

Agradeció la "conmovedora micromilitancia" de UxP y afirmó que "Argentina tiene un fuerte sistema democrático".

"Lo más importante que les tenemos que dejar a los argentinos esta noche es que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer", precisó.

Massa enumeró los postulados que desplegó en su campaña: "Elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado, elegimos promover y defender el camino de la defensa de la educación y la salud pública, elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente y progreso para nuestra naciona".

"Los argentinos eligieron otro camino", aseveró, y añadió: "Le hemos planteado al presidente electo y al presidente (Alberto Fernández) la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional".

"Sigo creyendo, al igual que el primer día, que Argentina necesita acuerdos de políticas de Estado", sostuvo, y afirmó: "Traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, y lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina, con la misma intensidad con la que amo a mis hijos".