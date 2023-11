Massa confirmó que continuará durante las semanas de transición como ministro de Economía y designó a parte de su equipo como miembros de la mesa de paso de mando económico, que estará integrado por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores y principal interlocutor con el Fondo Monetario Internacional Leonardo Madcur, el secretario de Hacienda Raúl Rigo y el presidente del Banco Central Miguel Pesce.

massa transicion.jpg Sergio Massa seguirá al frente del Ministerio de Economía y designó un equipo para la transición con Milei

Las primeras horas tras el resultado electoral llegaron con un primer chispazo entre el gobierno saliente y el ganador del balotaje: Massa pidió que el candidato ganador empiece a tener “responsabilidad” por lo que suceda con la economía desde esta semana y Milei replicó que el Gobierno actual deberá responder por cualquier reacción en el mercado hasta el 10 de diciembre.

Con todo, el presidente Alberto Fernández y el electo podrían tener un primer contacto en las próximas horas. En declaraciones radiales Milei no confirmó en qué momento tendrá lugar ese encuentro pero sí que su equipo está evaluando hacerlo. También mencionó cuestiones clave sobre la transición económica. En ese sentido, aseguró que el acuerdo con el FMI “está caído” y consideró que las tarifas no van a subir “hasta que mejoren los salarios”, dijo ante Radio La Red.

Algunos de esos temas serán decisivos para los próximos días entre la salida de la administración actual y la llegada de Milei a la Casa Rosada. Algunas de esas cuestiones serán discutidas, en primer lugar, internamente por el equipo del Palacio de Hacienda. El círculo de funcionarios más cercano de Massa fueron citados para este mediodía, en San Fernando -y no en el Ministerio de Economía, que está cerrado por ser feriado nacional- para determinar los primeros pasos.

Además del equipo designado para la transición también formaron parte de la reunión en San Fernando Lisandro Cleri (BCRA), Guillermo Michel (Aduana), Flavia Royón (Energía), Eduardo Setti (Finanzas), Marco Lavagna (Indec), Matías Tombolini (Secretaría de Comercio) y Germán Cervantes (Secretaría de Comercio con especial influencia en el sistema SIRA de importaciones).

Desde la noche del domingo arreciaron las versiones sobre salidas de funcionarios, principalmente del propio Massa, antes del 10 de diciembre. El candidato derrotado el domingo dejó saber que es una idea que está en análisis pero no es inmediata. Rubinstein también salió este lunes por la mañana a desmentir versiones de una renuncia. “Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, mencionó.