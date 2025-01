Verano 2025: Carlos Paz cobrará la atención en hospitales a los turistas

La ordenanza se aprobó el último viernes de 2024 en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y comenzó a regir el miércoles 1 de enero. El pago de aranceles alcanza a todos los que no tengan domicilio real en la localidad.

Villa Carlos Paz, uno de los principales centros turísticos de Argentina durante el verano, decidió cobrar la atención médica a quienes no sean vecinos.

La ordenanza que regula esta medida, no exenta de polémica, se aprobó el viernes 27 de diciembre en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y comenzó a regir este miércoles 1 de enero. El arancel se cobrará a quienes se atiendan en el hospital municipal Gumersindo Sayago o en los dispensarios de la zona que no tengan domicilio real en el municipio cordobés.

El argumento de los concejales cordobeses es de tipo financiero. Según los legisladores, el municipio serrano no puede afrontar el aumento de la demanda que se produce durante la época estival. Entre los puntos que justifican la imposición de aranceles está la atención de heridos como producto de siniestros viales en el camino de Altas Cumbres.

La decisión va en línea con lo que en el último año hicieron provincias como Salta o Jujuy que cobran aranceles para la atención en su sistema de salud a quienes no residen en su territorio. La novedad de lo votado en Villa Carlos Paz es que el arancel es para todo aquel (cordobés o no) que no viva en su jurisdicción.

El cobro de las prestaciones afectará a quienes no poseen obra social. Aquellos que cuenten con cobertura de salud el hospital gestionará el reintegro con su financiador.