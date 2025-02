Video filtrado: la interrupción en la entrevista a Milei que cambió una pregunta clave

Tras la nota al Presidente circuló el crudo del video con una parte que no salió al aire. Santiago Caputo frenó una respuesta comprometedora

El presidente Javier Milei quedó expuesto no solo por hacer una defensa autoindulgente sobre el escándalo de la criptoestafa sino porque se filtró el crudo del video de la entrevista que le hizo Jonatan Viale en TN . En un momento se detuvo la nota e ingresó el asesor Santiago Caputo a pedir que una pregunta no se haga.

"Pero de vuelta... es bueno que lo dijiste en mi calidad de ciudadano, no de presidente", dice el mandatario y la entrevista se interrumpe de repente con el ingreso de Caputo. "Sí, sí, sí... por el juicio, claro, sí, obvio. "Claro, podés tener problemas judiciales", le dice Viale hijo.

#Escándalo | El video que se le escapó a TN en el que Santiago Caputo interrumpe la entrevista para evitar que Milei responda sobre el uso de su cuenta de X para promocionar $LIBRA y le dice a Joni Viale qué puede preguntar y qué no. #MileiEstafadorMundial pic.twitter.com/nhkhP5eGIV

Ese diálogo se filtró insólitamente anoche en las redes sociales, por un presunto error de producción: el canal subió la entrevista sin recortes ni edición, y los usuarios fueron impiadosos con la situación.

Javier Milei y la interrupción en el video

En el crudo del video subido a las redes de TN, Milei estaba señalando que iba a ser el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encargaría de la parte judicial tras el escándalo con la criptomoneda $Libra. Ahí ocurrió la interrupción y la advertencia por el posible "quilombo legal".

viale.jpg Milei en la entrevista con TN sobre el escándalo de las criptomonedas

Tras ese paréntesis, el entrevistador quedó expuesto por aceptar las directrices del gobierno en el diálogo. "Por dónde sigo", le dice a Milei. "Preguntame de vuelta por LIBRA", le dice él.

Una curiosidad es que apenas unos segundos antes en el video de la entrevista sin editar, tanto el presidente como el entrevistador estaban bromeando irónicamente con que las preguntas se las guionaban funcionarios del gobierno.

Al aire de TN salió otra respuesta de Milei en la que afirma que el escándalo de la criptoestafa es "un tema de privados". "Yo no me meto en los temas legales porque no es un tema mío", agrega en la nueva versión el mandatario.