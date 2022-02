Villa Carlos Paz: la primera quincena de febrero cerró con un 90% de ocupación

Recordamos que ante cualquier inconveniente los visitantes pueden comunicarse para hacer sus reclamos al teléfono de atención al turista 0810 888 2729.

Sailor´s Cup de Vela en el Lago

Organizado por el Club Náutico Córdoba, el lago San Roque será sede el próximo sábado 19 y domingo 20 de febrero, de la 16º Edición de la “Sailor’s Cup” de vela.

Este tradicional evento significa el cierre de la temporada de verano en el club, con la participación de casi 40 barcos de las clases A, B. C y S.

Como ya es una costumbre, la Sailor ’s Cup tendrá dos jornadas. El sábado habrá una sola regata y un gran tercer tiempo donde las tripulaciones e invitados disfrutarán de comida y música. Además, se entregarán la cinta azul “Hugo Ramos” y la legendaria Copa “Miguel Arrambide”.

Para el domingo están programadas 3 regatas en las cuales se definirá el ganador de la Sailor ’s Cup.

El programa completo del evento será el siguiente:

Sábado 19 de febrero:

15:30 hs.: Reunión de timoneles.

16:30 hs.: Largada.

20 hs.: Tercer tiempo.

Domingo 20:

15 hs.: Largada. Tres regatas.

Al finalizar: Premiación a los ganadores.

Los interesados en disfrutar de este deporte pueden acercarse a las instalaciones de dicha institución deportiva ubicada en barrio Costa Azul.

La entrada a este evento es libre y gratuita.

Convención de Animé y Visual Kei

El próximo domingo 20 de febrero, de 17 a 23 hs., se realizará en LIV Multiespacio (Av. San Martín 2199) una nueva Convención de Animé y Visual Kei denominada “Death Parade”.

A través de esta actividad se busca difundir y promover esta cultura con concursos de dibujo en tres categorías: de 8 a 13 años, juveniles de 14 a 17 años y mayores de 18 años, random K-pop, desfile de cosplay, juegos y trivias.

Cerro de la Cruz: nuevo horario para las visitas guiadas nocturnas

La Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura del Gobierno de Villa Carlos Paz invita a los vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta distinta, los ascensos nocturnos al cerro La Cruz con guías especializados que a partir de febrero comienzan a las 18:30 hs. los días lunes, miércoles y viernes.

La propuesta gratuita, orientada para que todos conozcamos los atractivos que tiene la ciudad, parte desde la base del cerro en el Complejo Aerosilla en un ascenso diurno con regreso nocturno desde las 21 hs.

Durante el ascenso los guías a cargo comentarán sobre la geología, la flora y fauna del lugar como así también la historia del lago San Roque y de la ciudad disfrutando del atardecer en contacto con la naturaleza.

La noche invadirá a los visitantes en el Monumento a La cruz donde comienza una nueva experiencia, el descenso nocturno que nos muestra una ciudad brillante, en un ámbito relajado permitiendo la contemplación y el disfrute durante todo el recorrido.

Los interesados deben inscribirse previamente en la base del cerro La Cruz ya que los cupos son limitados a 20 personas.

Busca tu foto

Aquellos turistas o vecinos que ya realizaron este paseo pueden acceder al registro fotográfico del mismo, ingresando a www.villacarlospaz.tur.ar en el link “entra a la galería y busca tu foto”.

Una oportunidad excelente para volver a recordar uno de los recorridos más elegidos en la ciudad.

Carlos Paz presenta su oferta turística en la Fiesta de la Vendimia de Mendoza

La Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del Gobierno de Villa Carlos Paz inicia las acciones promocionales de Villa Carlos Paz en este 2022 en distintas ciudades de la Argentina , haciendo hincapié en la oferta turística prevista para los meses de marzo, abril, mayo y fines de semana largos.

En este sentido, personal del área está presente del jueves 3 al domingo 6 de marzo en la ciudad de Mendoza en el marco de una nueva Fiesta de la Vendimia.

En la oportunidad, se llevarán a cabo acciones promocionales con sorteos y juegos en la plaza principal de dicha ciudad, con la que se viene trabajando en conjunto.

Cabe destacar la masiva asistencia de visitantes a dicha localidad durante los días que se lleva adelante esta tradicional celebración.

La gira de promoción continúa en la Expo Agro y Workshops de Rosario y Santa Fe

Por otra parte, del miércoles 9 al sábado 12 de marzo, Villa Carlos Paz también estará presente con un stand junto a la Agencia Córdoba Turismo en la Expo Agro que se desarrolla en la localidad de San Nicolás (Buenos Aires).

Finalmente, el martes 15 y miércoles 16 de marzo, Villa Carlos Paz formará parte de dos wiorkshop: de ARAV (Asociación Rosarina de agencias de viajes) en la ciudad de Rosario y Workshop de Aseavyt (Asociación Santafesina y Entrerriana de agencias de viajes) en Santa Fe.

En ambos eventos, la ciudad dispondrá de un stand promocional con folletería y material de toda la oferta turística de la villa.

Boxeo de primer nivel en el Arena Carlos Paz

Adrián “Junior” Sasso (2° ranking argentino) y Nicolás “Mazazo” Verón serán los protagonistas centrales de la velada boxística que tendrá lugar en el Estadio Arena de la ciudad, el próximo sábado 19 de febrero desde las 21 hs., con la organización de Arano Box y el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad.

Ambos boxeadores buscarán quedarse con el título sudamericano de la categoría superwelter, cuando se enfrenten para la pantalla de Directv Sports.

“Nuevamente llega el boxeo a nuestra ciudad con boxeadores locales en la cartelera también. Queríamos tener el marco del boxeo en el Estadio Arenas en verano en Carlos Paz. Es la segunda velada de la temporada con púgiles muy interesantes para ver. Invitamos a turistas y vecinos que disfruten de este espectáculo” afirmó Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad.

Por su parte, el promotor Mario Arano agregó “la gente nos viene acompañando muy bien, tenemos solo agradecimiento para la ciudad. Es nuestra sexta temporada en Carlos Paz. El Municipio nos apoya permanentemente y hemos logrado cosas que no pensábamos lograr. El boxeo en Carlos Paz ya es una realidad y es un clásico. Estamos consolidando esta plaza con veladas muy buenas”.

Cabe destacar que la ciudad estará representada en esta ocasión por Axel Peralta quien se medirá con el tucumano Braian Sánchez, y por Gonzalo “el Mago” Coria quien enfrentará a David “el Yacaré” Benítez.

El resto del programa incluye a Alexis Alaniz vs. Darío Soto (categoría welter), Emanuel Nuñez vs. Agustín Silva (categoría ligero) y Axel Alanis vs. Jorge Sánchez (superligero).

Festival de cine Lgbitq+: cierre en los Jardines Municipales

Villa Carlos Paz será sede este sábado 19 de febrero desde las 21 hs. en los Jardines Municipales de la jornada de cierre de la 3º Edición del Festival Internacional de cine de diversidades y género “Amor es Amor”.

En nuestra ciudad, se desarrollará una jornada de cine bajo las estrellas apto para todo público, luego de lo cual se llevará a cabo la premiación y fiesta de cierre en Liv Multiespacio (Av. San Martín 2199).

Cabe destacar que dicho evento lo llevó adelante Mariana Ortega (Directora del festival), mujer trans emprendedora e independiente junto a su equipo de trabajo, y se desarrolló durante toda la semana en distintos espacios de la ciudad de Córdoba

El objetivo del festival fue ofrecer espacios de entretenimiento e información sobre realidades disidentes y narrativas relacionadas a diversidades y géneros de personas LGBTIQA+, promoviendo dichas vivencias e historias para su conocimiento.

En esta edición, el festival tuvo el sello “Hecho en Córdoba” y el sello “Todxs Bienvenidxs”, con el apoyo de la Dirección de Cultural Municipal, la Agencia Córdoba Turismo, Municipalidad de Córdoba, el Polo Audiovisual, la Agencia Córdoba Cultura, Cámara de Comercio LGBT+ y VCP Love Pride Week.