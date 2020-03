En la perinola de la educación, por ahora, todos pierden

El ciclo lectivo empezó más tarde en la provincia de Santa Fe. El peronismo volvió al gobierno confiado en que los gremios docentes –o al menos sus dirigentes–, históricamente cercanos al justicialismo, no iban a ir con los tapones de punta en el inicio de las negociaciones. Pero la propuesta que Educación dejó sobre la mesa fue muy pobre y, a pesar de eso, decidieron ponerla a consideración de las bases. El resultado fue contundente: participaron más de 37.000 docentes de la votación y solo 17 maestros quisieron aceptar la oferta salarial.

La paritaria docente es muy compleja y difícil de explicar. Pero luego del encuentro que mantuvieron el jueves 27 de febrero la secretaria General de Amsafé (Asociación de Magisterio de Santa Fe), Sonia Alesso, explicó que el incremento consistía en un aumento del 3% respecto al índice de diciembre, más 870 pesos por material didáctico y a eso se le suma lo acordado en la paritaria nacional que son cuatro sumas que totalizan 4.840 pesos para todo el año. Además, la provincia prometía rediscutir en junio.

Los docentes aprovecharon e hicieron bandera de ese 3% en un contexto inflacionario que se prevé arriba de los 40 puntos este año. Pero un funcionario de la Casa Gris no estaba de acuerdo con cómo contaron los docentes lo que el gobierno proponía. En off de récord esa persona dijo que si se sumaban todos los ítems –incluídas las sumas que aporta Nación– el aumento para un docente que recién se inicia superaba el 10 por ciento.

Marcha docente.png El lunes pasado hubo una multitudinaria concentración de los docentes frente a la Regional IV de Educación, en la ciudad de Santa Fe.

Un dirigente gremial consultado por UNO Santa Fe aseguró que de ninguna manera se llegaba a ese incremento. "Incluso en el acta paritaria en ningún lugar queda expresado lo que prometió la ministra de que nadie iba a ganar menos de 3.000 pesos. El acta no lo dice", insistió y pidió reserva del nombre.

Pasaron los días y el gobierno volvió a sentarse con los dirigentes gremiales de los docentes para intentar evitar el paro de 48 horas que ya estaba votado para este miércoles y jueves. Pero nuevamente hubo problemas con la comunicación de la propuesta y esta vez los sindicalistas dijeron que la oferta ni siquiera se podía poner a consideración de las bases. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció el gobierno en el segundo encuentro?

Según las declaraciones de la ministra de Educación, Adriana Cantero, a la salida de la reunión paritaria del viernes, el aumento promedio era del 10% y que eso podía ser un poco más o menos según el cargo. Además, aseguró que se avanzó en todas las mesas técnicas y se contemplaron reclamos como el de los concursos y formación docente y la cuestión del transporte urbano e interurbano, aunque aún no se hicieron los cálculos sobre cuánto impacta eso en el salario.

Por su parte, Alesso coincidió en que la última oferta "es en promedio un 10 por ciento", pero aclaró: "Está bastante lejos de lo que nosotros planteamos e incluye Fonid".

Según pudo saber UNO Santa Fe, en la segunda oferta el aumento del básico sigue en 3%, se subió un poco más el material didáctico (serían 1.100 pesos) y aumentan un ítem que "es como un piso deslizable", definió la fuente gremial. Eso, incluído el Incentivo Docente, se acerca al 10% y marca algunas diferencias con la primera propuesta.

"Es una propuesta más armada y, si bien en la mesa nos dijeron que nadie iba a tener un aumento menor a 3.000 pesos, cuando nos pusimos a sacar los números nadie llegaba a eso", aseguró el sindicalista y agregó: "Hay mucho no remunerativo y no bonificable, hay algo remunerativo y no bonificable y hay poco de remunerativo y bonificable, que es el 3% del básico".

Por eso, el viernes pasado Cantero recibió el reclamo no solo de cantidad, si no de calidad del aumento. Ahora los gremios lo que plantearon es cuáles son los ítems que, a su entender, se tienen que tocar. En este punto remarcaron que quieren que se incremente el estado docente, que es remunerativo y bonificable para todos los cargos de base y que permite emparejar el aumento para toda la masa de docentes. Mientras que cuando se incrementa el básico, el mayor impacto lo tienen los cargos jerarquizados.

Además, los gremios pidieron las grillas, que permiten saber cargo por cargo cuánto ganará cada maestro. En esas planillas se plasma cuánto está ganando cada maestro, qué cosas se modifican, el aumento real que se otorga, y cuánto pasará a ganar cada trabajador. La negociación ahora pasó a un cuarto intermedio que no se levantará hasta después del jueves, cuando se termine la medida de fuerza.

Para el gobierno de Omar Perotti el conflicto es una piedra en el zapato. Uno de los ejes de su campaña fue que iba a ir a buscar a cada uno de los chicos para que vayan a la escuela a partir del 2 de marzo. El viernes 3 de enero estuvo en la ciudad de Santa Fe el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con quien se firmó el convenio, junto a más de 200 intendentes y presidentes comunales, que se llama Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo.

Perotti y Trotta.png El ministro de Educación de la Nación, Roberto Trotta, sigue de cerca la evolución del conflicto docente en Santa Fe.

Santa Fe fue una de las cuatro provincias donde hubo medidas de fuerza, además de Entre Ríos, Jujuy y Neuquén. Mientras que en Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Catamarca se dictó la conciliación obligatoria, pero el conflicto persiste. El propio Trotta dijo el lunes pasado que estaba hablando con Santa Fe y con Entre Ríos para que haya una solución. La Nación está mirando lo que pasa en la bota y las medidas de fuerza se extendieron hasta esta semana que comienza.

Pero en la vida interna de Amsafé también hubo algunos reproches. Muchos docentes se quedaron sorprendidos de que la primera propuesta, que a simple vista parecía poco, se haya puesto a consideración de las bases. De hecho la segunda propuesta, que admiten que fue mejor, se desechó de plano y sin consulta a los maestros.

Esa primera consulta hizo que en varias asambleas se haya cuestionado a Sonia Alesso. Pero las críticas, obviamente, no llegaron por democratizar la respuesta del rechazo al gobierno de Santa Fe, si no por su condición de secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), una de las entidades que participa en la paritaria nacional que se retomó este año después de que el expresidente Mauricio Macri la eliminara.

En la paritaria nacional las partes convinieron fijar el salario mínimo docente inicial en $23.000 a partir del 1 de marzo, eso implica un incremento del 13,5 por ciento (el monto actual es de $20.250). En tanto, se acordó una segunda suba de 8,5 por ciento, que llevaría el salario a $25.000 a partir del 1 de julio.

Además, se pagará una suma fija extraordinaria –por cargo y a cuenta del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y futuras recomposiciones provinciales– de $4.840 que se abonará en cuatro cuotas de $1.210 con los haberes de marzo, abril, mayo y junio.

Esa oferta que hizo el gobierno de Alberto Fernández, que se aceptó y se conoció un día antes de la paritaria en la provincia, fue leída por los docentes santafesinos como insuficiente y ahí se centraron las críticas para Alesso que se expresaron tanto en las asambleas como en la marcha que los maestros hicieron frente a la Regional IV durante el primer día de paro.

La tercera parte en este conflicto, y la más perjudicada, son los chicos que en las primeras dos semanas del ciclo lectivo 2020 se perdieron el 40 por ciento de los días de clases. Es mucho. La responsabilidad es del gobierno de Santa Fe. Lo fue durante los gobiernos del Frente Progresista donde en los últimos 10 años sólo una vez, en 2011, comenzó el ciclo lectivo en tiempo y forma. Y lo es ahora, en el primer año de la gobernación de Perotti. Hasta ahora, en la perinola de la Educación todos pierden.