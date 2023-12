El cantante de Ke Personajes compartió la primera foto con su nueva novia modelo e influencer: quién es

"Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mi por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa”, dijo Farías en el programa A la Siesta, Canal C.

Lo cierto es que a unas semanas de eso, el vocalista compartió la primera foto de quien es su nueva novia: una conocida joven modelo e influencer llamada Sophia Ramos.

ke personaje blanqueo.jpg La nueva novia del cantante de Ke Personaje redes sociales

La modelo subió a su perfil de Instagram con 87 mil seguidores una foto junto a Emanuel Noir en la que se los ve abrazados y riendo en la que expresó: "Así de feliz" y él compartió la misma imagen desde su cuenta y comentó: "Así me gusta".

El cantante también había subido una postal familiar con el árbol de Navidad de fondo y donde también se encontraba Sophia ya integrada a ellos. Viva el amor.