"El congelado" en Gran Hermano: en qué consiste la nueva prueba

Del otro lado no le dieron ninguna indicación. Sin embargo, la voz de la casa fue clara: "Congelados". Los concursantes tuvieron que quedar inmóviles en la posición en la que estaban.

Emmanuel Vich quedó quieto en el pasillo. Su pareja, Nicolás, ingresó a Gran Hermano, con un regalo en sus manos (un paquete con golosinas), que dejó en la cama del participante.

Después, el muchacho se acercó a su novio y le dio un beso, mientras le recordaba que no podía reaccionar porque sino sería duramente sancionado por GH.

Terminó el primer "congelados": así quedó Emmanuel tras el ingreso de su marido



Aunque le costó muchísimo, visiblemente movilizado por la situación, Emma logró contenerse y ver, al menos unos minutos, a su gran amor.

Después Licha recibió la visita de su novia

La emoción es total: ingresó la novia de Licha y continúa el CONGELADOS en la casa "Te extraño un montón pero te quiero ver hasta el final acá"



Y por último fue el turno de Nicolás que recibió a su mamá

Nico en shock tras el ingreso de su mamá



En qué consiste “El congelado”, la nueva prueba de Gran Hermano

Se trata de un juego que ya pasó por varios Gran Hermano alrededor del mundo. Consiste en que cuando el “Big” da la orden a través de los altoparlantes para cierto jugador o grupo de jugadores de que se queden “congelados”, en la casa aparece o ingresa algún tipo de estímulo que provocará que sea muy difícil quedarse inmovilizados.

Si no cumplen con la regla de quedarse inmóviles, los jugadores pueden ser sancionados, ir a placa o ser expulsados de la casa.

“Quizás puedan ir a placa o ser expulsados directamente, así que no es algo para festejar, es algo para la presión del juego”, les aclaró Del Moro a los chicos, que no entendían demasiado la propuesta, pero que deberán poner todo su esfuerzo para no fracasar.