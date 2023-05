Ezequiel Campa vuelve a Santa Fe con nuevo show

Sí pero No es el nuevo show de Stand up de Ezequiel Campa. Será el jueves 1° de junio en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457). Las entradas están a la venta

Sí pero No es el nuevo show de Stand up de Ezequiel Campa. Después de Cheto y Choto, su show anterior por el que recibió el Premio Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up, presenta este nuevo espectáculo con su habitual estilo irreverente y caótico. Esto lo escribió el mismo Ezequiel así qué hay que tomarlo como de quién viene.