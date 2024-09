Hoy cumpliría 78 años el inigualable Freddie Mercury, vocalista del grupo Queen

Freddie comenzó su carrera con la banda Queen en 1970 y el primer álbum de Queen "I can hear music y going back" se editó en 1973, durante esos años los críticos en general eran especialmente duros con ellos tildándolos muchas veces de malos imitadores de Led Zeppelin.

La obra de Queen que los catapultó

La cosa empezó a cambiar con la edición de su cuarto álbum, “A night at the opera” y el épico single de casi seis minutos de duración compuesto por Freddie, “Bohemian rhapsody”.

En esos años Freddie estaba en pareja con Mary Austin con quien incluso convivía y a quien había conocido gracias a Brian May. La pareja se separó en 1977 después de siete años, pero siguieron como amigos hasta el final. Por esa época Freddie empezó sus relaciones con hombres, siendo una pareja importante de ese momento David Mins.

Freddie Mercury en Argentina

En 1981 hicieron sus míticas presentaciones en el país, en el estadio de Vélez Sársfield, Rosario y Mar del Plata, marcando un antes y después en cuanto a los shows internacionales de rock en Argentina. En 1985 participaron del primer festival Rock in Rio, y ese mismo año en el mítico festival Live Aid.

En 1986 hizo con Queen su última gira, el magic tour, finalizando la misma en Knebworth Park. En 1987 Freddie se enteró que tenía sida, pero solamente el círculo íntimo conoció esa información.

Luego grabó, “The Great Pretender” un cover de Los Plateros que fue un éxito y se editó como single en 1987.

En 1988 fue el disco a dúo con la diva española de la ópera, Montserrat Caballé, a quien Freddie idolatraba, el disco fue llamado “Barcelona” y el tema título dedicado a la ciudad fue el himno de las Olimpíadas de 1992.

Queen editó un álbum luego de tres años llamado “The Miracle”, como primer single el tema "I want it all". El disco en general era bastante variado, casi un cóctel de estilos teniendo hard rock y temas más comerciales, pero a pesar de hacer videoclips Queen anunció que no habría gira presentación del disco, disparando así los rumores acerca de la salud de Freddie, los cuales eran desmentidos una y otra vez por la banda y su entorno.

En 1991 editaron “Innuendo” un gran disco, con el mejor Queen, con mucho de los 70, pero una vez más sin gira, y ante el aspecto desmejorado de Freddie los rumores eran cada vez mayores. Hasta que en septiembre de 1991 se publicó una foto de él en un estado terrible, sumamente delgado, notoriamente enfermo.

Su estrella se apagó hace 33 años, pero sigue fulgurante

El 24 de noviembre de 1991, a causa de una bronconeumonía por el sida, Freddie falleció en su casa, la mansión Garden Lodge, un día antes se había emitido un comunicado donde admitía su enfermedad. Su herencia fue, en mayor parte, para Mary Austin, luego sus padres y hermana, y también para su pareja Jim Hutton, y Phoebe y Joe, sus asistentes que lo cuidaron hasta el final.

Murió hace 33 años, cuando la realidad del VIH era muy distinta. Existían pocos tratamientos y eran de difícil acceso. Tampoco había información sobre el virus, lo que generaba estigma y discriminación.

La figura de Freddie crece en dimensión año tras año, porque todos pueden ver quién era el genio, el carisma, y el corazón de Queen, Freddie fue, es y será un artista único, el más grande cantante de rock de todos los tiempos, y nadie podrá jamás igualarlo.