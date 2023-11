L-Gante saludó a Javier Milei y desmintió su retiro de la música

Sin embargo, rápidamente salió a aclarar que su publicación no implicaba el apoyo a Milei ni a sus ideas. “Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es… yo lo voy a ser igual”, afirmó el músico, en una serie de historias que después borró de su cuenta de Instagram.

Además, desmintió una fake news que contenía una supuesta declaración suya que decía: “Si no gana Massa, me retiro de la música”. Sobre esto, aseguró: “Jamás di a conocer mi opinión política. Tampoco me voy a retirar de la música. Es una noticia falsa que se ha generado para que traccione nomás. Mañana es mi segundo Luna Park”.