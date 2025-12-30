Uno Santa Fe | Escenario | Romina

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género

En el parte policial que compartió Ángel de Brito, se mencionan “lesiones”. El hecho habría ocurrido en una vivienda de un barrio privado que comparte con su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh

30 de diciembre 2025 · 09:17hs
La actriz Romina Gaetani denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh por violencia de género. En la crónica, el periodista Ángel de Brito indicó que el hecho habría ocurrido en el Tortugas Country Club en las últimas horas.

La actriz recibió atención médica en un hospital “donde llegó con marcas y signos de golpes”, detalló De Brito en LAM (América)

“La atendieron en la guardia primero y después la derivaron a otro sector y, aparentemente, tendría que ver con un caso de violencia de género”, indicó el periodista, mientras leía al aire el parte policial.

Siempre de acuerdo al relato, el hecho ocurrió durante la noche, cuando personal de seguridad del country alertó a la policía sobre una situación de violencia en una de las viviendas.

De acuerdo al testimonio que la actriz brindó a la policía –y que replicaron en LAM– Cavanagh se “habría puesto agresivo por celos”.

Gaetani fue trasladada en una ambulancia del Same al hospital de Pilar para ser atendida. En el centro de salud “los médicos constataron lesiones en los brazos y la cadera”. En la investigación interviene la UFI de Género, que tomó la denuncia formal y dispuso las medidas de resguardo correspondientes. En paralelo, Cavanagh fue trasladado a la dependencia policial para prestar declaración.

