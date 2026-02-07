Uno Santa Fe | Información General | Ganancias

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en febrero de 2026 y las nuevas escalas actualizadas

Arca actualizó los mínimos no imponibles, deducciones y tramos del impuesto por inflación. Mirá desde qué salario se empieza a pagar Ganancias en 2026

7 de febrero 2026 · 13:06hs
Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026, tras aplicar una actualización del 14,29% por la inflación del segundo semestre de 2025.

Desde qué sueldo se paga Ganancias en 2026

El impuesto se aplica cuando el salario supera ciertos umbrales, que varían según la situación familiar. Para enero-junio de 2026:

  • Soltero sin hijos: desde $2.998.725 brutos por mes (neto estimado: $2.48 millones).
  • Soltero con un hijo: desde $2.69 millones netos.
  • Soltero con dos hijos: desde $2.89 millones netos.
  • Casado con dos hijos: desde $3.30 millones netos.
  • Ganancias 2026: nuevas deducciones personales

ARCA también ajustó las deducciones que reducen la base imponible:

Enero 2026

  • Ganancia no imponible: $429.316
  • Cónyuge: $404.330
  • Hijo: $203.905

Junio 2026

  • Ganancia no imponible: $2.575.901
  • Cónyuge: $2.425.982
  • Hijo: $1.223.431

Escalas del Impuesto a las Ganancias en 2026

El esquema mantiene alícuotas progresivas del 5% al 35%, según los ingresos acumulados:

  • Hasta $2 millones: 5%
  • Entre $2 y $4 millones: 9%
  • Entre $4 y $6 millones: 12%
  • Entre $6 y $9 millones: 15%
  • Entre $9 y $18 millones: 19%
  • Entre $18 y $27 millones: 23%
  • Entre $27 y $40,5 millones: 27%
  • Entre $40,5 y $60,7 millones: 31%
  • Más de $60,7 millones: 35%

Qué cambia para los trabajadores

Con las nuevas tablas, los empleados pueden anticipar si quedarán alcanzados por Ganancias y cuánto les retendrán. El sistema prevé ajustes mensuales para devolver o compensar retenciones mal calculadas durante el semestre.

Ganancias Arca febrero 2026
