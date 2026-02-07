La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) publicó las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026, tras aplicar una actualización del 14,29% por la inflación del segundo semestre de 2025.
Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en febrero de 2026 y las nuevas escalas actualizadas
Arca actualizó los mínimos no imponibles, deducciones y tramos del impuesto por inflación. Mirá desde qué salario se empieza a pagar Ganancias en 2026
7 de febrero 2026 · 13:06hs
Desde qué sueldo se paga Ganancias en 2026
El impuesto se aplica cuando el salario supera ciertos umbrales, que varían según la situación familiar. Para enero-junio de 2026:
- Soltero sin hijos: desde $2.998.725 brutos por mes (neto estimado: $2.48 millones).
- Soltero con un hijo: desde $2.69 millones netos.
- Soltero con dos hijos: desde $2.89 millones netos.
- Casado con dos hijos: desde $3.30 millones netos.
- Ganancias 2026: nuevas deducciones personales
ARCA también ajustó las deducciones que reducen la base imponible:
Enero 2026
- Ganancia no imponible: $429.316
- Cónyuge: $404.330
- Hijo: $203.905
Junio 2026
- Ganancia no imponible: $2.575.901
- Cónyuge: $2.425.982
- Hijo: $1.223.431
Escalas del Impuesto a las Ganancias en 2026
El esquema mantiene alícuotas progresivas del 5% al 35%, según los ingresos acumulados:
- Hasta $2 millones: 5%
- Entre $2 y $4 millones: 9%
- Entre $4 y $6 millones: 12%
- Entre $6 y $9 millones: 15%
- Entre $9 y $18 millones: 19%
- Entre $18 y $27 millones: 23%
- Entre $27 y $40,5 millones: 27%
- Entre $40,5 y $60,7 millones: 31%
- Más de $60,7 millones: 35%
Qué cambia para los trabajadores
Con las nuevas tablas, los empleados pueden anticipar si quedarán alcanzados por Ganancias y cuánto les retendrán. El sistema prevé ajustes mensuales para devolver o compensar retenciones mal calculadas durante el semestre.