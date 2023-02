Bahillo: "El Gobierno no está pensando en un nuevo dólar soja"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se refirió al tema y aseguró que no se ha tratado en las últimas reuniones entre funcionarios

En declaraciones a Radio 10, el funcionario sostuvo que "el Gobierno no está pensando en un nuevo dólar soja”, y dijo que no ha participado “ni escuchado ni está en los temas de agenda que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada”.