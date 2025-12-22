Pedidos Ya inauguró un nuevo depósito en barrio Roma tras los reclamos vecinales en el macrocentro

La empresa abrió un centro logístico en calle Roque Sáenz Peña al 2400, luego de los cuestionamientos por el impacto urbano del depósito ubicado en 25 de Mayo al 3300

Pedidos Ya puso en funcionamiento un nuevo centro logístico en calle Roque Sáenz Peña al 2400 , en barrio Roma , en una decisión que se da tras los reclamos presentados por vecinos del macrocentro santafesino por el impacto generado por uno de sus depósitos.

El conflicto se había visibilizado a principios de año cuando vecinos del barrio La Recoleta elevaron una nota formal al Ejecutivo local expresando su preocupación por el funcionamiento del centro logístico de Pedidos Ya Market , ubicado sobre 25 de Mayo al 3300 . En el escrito advirtieron sobre cambios bruscos en la dinámica barrial, con mayor circulación de motos, ruidos constantes y acumulación de residuos.

Los frentistas también señalaron que el local se instaló sin cartelería visible y que su operatoria alteró la convivencia cotidiana en una zona que hasta entonces se caracterizaba por su tranquilidad.

Cabe recordar que el centro de despacho había funcionado previamente sobre calle San Martín, con ingreso también por 25 de Mayo, ya que el inmueble ocupa toda la manzana. Tras reclamos anteriores, la empresa modificó su esquema logístico, aunque la medida terminó trasladando los inconvenientes a otra arteria del macrocentro.

La intervención municipal y la reubicación

Ante la situación, desde la Municipalidad de Santa Fe confirmaron que se venía trabajando con la empresa para avanzar en una reubicación del centro logístico hacia un espacio más apto para este tipo de actividad.

Según habían explicado desde el Ejecutivo local, el nuevo depósito cuenta con infraestructura que permite realizar la carga y descarga dentro del predio, además de disponer de una playa interna para los repartidores, evitando la ocupación de la vía pública y reduciendo el impacto en el entorno.

El Municipio también recordó que el depósito de 25 de Mayo contaba con las habilitaciones correspondientes y destacó que la actividad representa una fuente de empleo directo para unas 25 personas e indirecto para más de 800 cadetes en la ciudad. Asimismo, distintas áreas municipales intervinieron en el conflicto, con participación en instancias de mediación convocadas por la Defensoría del Pueblo.

Con la apertura del nuevo centro en barrio Roma, se espera descomprimir la situación en el macrocentro y avanzar hacia una mejor convivencia urbana entre vecinos y la actividad logística.