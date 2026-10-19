Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

La modelo e influencer rosarina no asistió a la citación judicial de este lunes y presentó un escrito para evitar nuevas declaraciones. Está en su ciudad natal junto a su madre, pero la Fiscalía volvió a convocarla para este viernes.

A pesar de contar con una orden perimetral en Argentina e imputaciones judiciales, la pareja se reencontró hace unas semanas en España y se mostró apasionada en redes sociales.

La modelo e influencer rosarina Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la investigación judicial contra su pareja, el exdiputado nacional Facundo Moyano, por presunta violencia de género . Esta vez, con un dato que involucra directamente a Rosario: la joven se encuentra en su ciudad natal, junto a su madre, y desde allí hizo saber a la Justicia que no quiere volver a declarar. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su intención de escucharla y fijó una nueva audiencia.

La información fue revelada por el periodista especializado en policiales Mauro Szeta. Según explicó, Arizaga debía presentarse este lunes 19 de octubre, a las 8 de la mañana, ante la Fiscalía de Género de la ciudad de Buenos Aires, pero no concurrió. En cambio, sus abogados enviaron un escrito para comunicar formalmente su decisión.

"Candela presentó un escrito en el que le dice a la fiscal de género que no la llamen más porque no quiere declarar ni volver a ir a Tribunales", precisó Szeta.

Candela tiene 23 años, es rosarina y de Central.

El dato que llamó particularmente la atención fue el lugar desde el cual la influencer planteó su decisión. Después de que trascendieran imágenes de su reconciliación con Moyano durante una estadía en Madrid, la joven regresó a Rosario, donde se encuentra acompañada por su madre, y lejos de Buenos Aires, donde se tramita el expediente.

La Justicia insiste en citar a Candela Arizaga

La presentación judicial fue realizada por el abogado Roberto Herrera, representante legal de la influencer rosarina. En el documento, el letrado argumentó que su clienta ya había sido entrevistada durante la investigación y que tanto su versión de lo sucedido como su voluntad respecto del proceso se encuentran incorporadas al expediente.

El escrito estuvo acompañado por un informe psicológico elaborado por la profesional que atiende a la modelo. Según la defensa, una nueva declaración podría implicar una situación de revictimización.

Sin embargo, la Fiscalía de Género no aceptó suspender las convocatorias y fijó una nueva citación para el viernes 23 de octubre.

La nueva fecha presenta otra dificultad: el abogado de Arizaga comunicó que no podrá acompañarla porque tiene compromisos profesionales vinculados con otra causa judicial. Por ahora, no está claro si la joven concurrirá sin su representante legal o si insistirá en su pedido de no volver a presentarse.

La reconciliación de Candela Arizaga y Facundo Moyano

La decisión de la modelo se produce después de que retomara su relación sentimental con Facundo Moyano, pese a la existencia de una medida judicial que le prohíbe al exdiputado acercarse a ella.

En las últimas semanas, ambos hicieron pública su reconciliación y compartieron imágenes desde Madrid, lo que volvió a instalar el caso en los medios nacionales.

La situación también quedó reflejada en el escrito presentado por Herrera. Allí, la defensa sostuvo que Arizaga no fue quien impulsó la acción penal y que, después de dictarse la restricción de acercamiento, manifestó su voluntad de que fuera revisada.

"Ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo", señala la presentación judicial.

Sin embargo, esa decisión personal no implica automáticamente que se levante la prohibición de acercamiento ni que se cierre la investigación.

Qué investiga la Justicia en la causa contra Facundo Moyano

La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Ese día se difundieron imágenes en las que se observaba a Candela Arizaga corriendo por la avenida Del Libertador mientras Facundo Moyano iba detrás de ella.

El momento del forcejeo entre Moyano y Candela.

La situación motivó la intervención de la Policía de la Ciudad y dio origen a una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

A partir de ese episodio, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y contacto que obliga al exdiputado a mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de la influencer.

Posteriormente, los investigadores comenzaron a analizar un posible incumplimiento de esa restricción. Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales confirmó que Moyano se alojó entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en un hotel de Buenos Aires. Aunque no se encontraron registros de hospedaje a nombre de Arizaga, se incorporaron datos telefónicos que podrían indicar que ambos estuvieron en las inmediaciones del establecimiento.

A partir de esos elementos, Moyano fue imputado el 19 de septiembre por presunta desobediencia a la orden judicial.