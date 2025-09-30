Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

El conductor de un camión fue embestido por otro cuando bajó de la cabina sobre la banquina, este martes a la altura de James Craik y Oliva. El lunes a la tarde, una mujer de 71 años oriunda de Villa Constitución que iba de acompañante, falleció tras incrustarse con un vehículo en un transporte de carga con acoplado, en jurisdicción de Leones.

Dos choques fatales en pocas horas en la autopista Rosario-Córdoba: una mujer y un camionero murieron

En menos de un día se registraron dos accidentes fatales sobre la autopista Rosario-Córdoba , que le costaron la vida a una mujer de 71 años y al chofer de un camión.

Este martes, un hombre de 45 años , oriundo de Buenos Aires, murió tras ser embestido por un camión luego de frenar su marcha en la banquina y bajarse de la cabina del que conducía.

Según publica Rosario3, El hecho ocurrió en el kilómetro 611 de la autopista, en el tramo comprendido entre James Craik y Oliva, según precisó el diario La Voz.

La Policía Caminera informó que el hombre, que conducía un camión marca Scania, detuvo la marcha sobre la banquina y descendió del vehículo.

Por causas que se tratan de establecer, fue embestido por otro camión que circulaba en el mismo sentido, y falleció de manera inmediata.

Choque con una mujer fallecida y heridos

El otro accidente falta tuvo lugar el martes a la tarde en el kilómetro 462 de la autopista Córdoba-Rosario, en inmediaciones de la localidad de Leones.

Una camioneta Ford Ecosport se incrustó contra un camión Ford 1723 con acoplado, conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 71 años perdió la vida en el acto, mientras que un hombre de 68 y otra mujer de 71 fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Marcos Juárez con lesiones de consideración.

Fuentes consultadas por ElDoce.tv confirmaron que tanto la persona fallecida como las que sobrevivieron son oriundas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En el momento de la tragedia viajaban sobre la mano que va a Rosario.

En el lugar del hecho trabajaron servicios de emergencias y personal policial, que confirmaron el deceso y dispusieron el traslado de los heridos. La Fiscalía interviniente investiga las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el choque.