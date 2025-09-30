Uno Santa Fe | Información General | choques

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

El conductor de un camión fue embestido por otro cuando bajó de la cabina sobre la banquina, este martes a la altura de James Craik y Oliva. El lunes a la tarde, una mujer de 71 años oriunda de Villa Constitución que iba de acompañante, falleció tras incrustarse con un vehículo en un transporte de carga con acoplado, en jurisdicción de Leones.

30 de septiembre 2025 · 18:11hs
Dos choques fatales en pocas horas en la autopista Rosario-Córdoba: una mujer y un camionero murieron

Dos choques fatales en pocas horas en la autopista Rosario-Córdoba: una mujer y un camionero murieron

En menos de un día se registraron dos accidentes fatales sobre la autopista Rosario-Córdoba, que le costaron la vida a una mujer de 71 años y al chofer de un camión.

Este martes, un hombre de 45 años, oriundo de Buenos Aires, murió tras ser embestido por un camión luego de frenar su marcha en la banquina y bajarse de la cabina del que conducía.

Según publica Rosario3, El hecho ocurrió en el kilómetro 611 de la autopista, en el tramo comprendido entre James Craik y Oliva, según precisó el diario La Voz.

La Policía Caminera informó que el hombre, que conducía un camión marca Scania, detuvo la marcha sobre la banquina y descendió del vehículo.

Por causas que se tratan de establecer, fue embestido por otro camión que circulaba en el mismo sentido, y falleció de manera inmediata.

Choque con una mujer fallecida y heridos

El otro accidente falta tuvo lugar el martes a la tarde en el kilómetro 462 de la autopista Córdoba-Rosario, en inmediaciones de la localidad de Leones.

Una camioneta Ford Ecosport se incrustó contra un camión Ford 1723 con acoplado, conducido por un hombre de 53 años.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 71 años perdió la vida en el acto, mientras que un hombre de 68 y otra mujer de 71 fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Marcos Juárez con lesiones de consideración.

Fuentes consultadas por ElDoce.tv confirmaron que tanto la persona fallecida como las que sobrevivieron son oriundas de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En el momento de la tragedia viajaban sobre la mano que va a Rosario.

En el lugar del hecho trabajaron servicios de emergencias y personal policial, que confirmaron el deceso y dispusieron el traslado de los heridos. La Fiscalía interviniente investiga las circunstancias del accidente para determinar cómo se produjo el choque.

choques fatales autopista
Noticias relacionadas
Hallaron en Quilmes el auto de Sotacuro

Asesinatos de Brenda, Morena y Lara: hallaron en Quilmes el auto de Sotacuro

Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

El gobierno declaró en crisis a dos nuevas obras sociales

Obras sociales en crisis: el gobierno amplió la lista y ya son 14 las prestadoras supervisadas

Hoy es el Día Mundial del Corazón

Día Mundial del Corazón: por qué se celebra hoy 29 de septiembre

Lo último

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Último Momento
Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

Carlos Trullet, de regreso a Ben Hur en medio de la expectativa por el Regional Amateur

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

El dólar oficial cerró el mes bajo presión: en los bancos superó los $1.400 en una jornada frenética

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Franco Colapinto, el gran candidato a quedarse con el asiento de Alpine en 2026

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Choques fatales en la autopista Rosario-Córdoba dejan dos víctimas en pocas horas

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Todo lo que dejó la fecha 8 del Clausura de la Senior de la Liga Santafesina

Ovación
¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

¿El contrato de Medrán con Colón tiene cláusula de salida?

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Gabriel Somaglia analiza su candidatura para presidir Colón

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Unión se adueñó del Grupo C en Brasilia y espera rival en semifinales

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

Colón avanzó en la rescisión de los contratos de dos futbolistas

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

La virtud y el defecto que muestra el volante de Unión Nicolás Palavecino

Policiales
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras