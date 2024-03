Comprendiendo la legislación para los casinos en línea de Argentina

El entretenimiento es algo que nunca falta a la hora de visitar un nuevo lugar. Latinoamérica es una región bastante grande en cuanto a territorio y que no se queda atrás.

El entretenimiento es algo que nunca falta a la hora de visitar un nuevo lugar. Latinoamérica es una región bastante grande en cuanto a territorio se refiere, pero en materia de entretenimiento, no se queda atrás. Sus habitantes tienen una particular atracción por el mundo del entretenimiento, y en este caso nos referimos a los juegos de azar; varios países latinos son sede de cientos de casinos virtuales donde sus habitantes prueban su suerte en diferentes juegos mientras se divierten al mismo tiempo durante sus ratos libres.

Para muchos es bastante interesante jugar en un casino virtual de Argentina, ya que sus leyes no son, ni de lejos, similares a las que aplican los demás países vecinos. ¿Te interesa saber más? ¡Sigue leyendo!

¿Argentina tiene regulaciones para los casinos online?

¡Curiosamente, no! El país goza de una buena economía gracias a los juegos de azar en su mayoría, de hecho, estos juegos están muy arraigados a la vida diaria de sus habitantes. No obstante, y por muy raro que suene, no hay leyes claras establecidas que regulen este tipo de juegos dentro del territorio.

Por otra parte, se sabe que cada uno de los distritos que lo conforman aplican sus propias leyes y regulaciones de manera independiente para los casinos virtuales que prestan sus servicios.

Esto quiere decir que cada distrito puede elegir qué casinos pueden operar dentro de dicha zona y cuáles no, mientras que en otros distritos puede ser todo lo contrario. Algunas de estas reglas pueden ser un tanto engorrosas para un jugador nuevo que tenga pensado ingresar al mundo de las apuestas dentro de Argentina.

¿En qué distritos de Argentina están permitidos los casinos virtuales por medios legislativos?

Como ya sabemos, Argentina cuenta con 24 provincias, actualmente solo 15 de ellas cuentan con legislación y los permisos correspondientes para permitir los juegos de azar con total formalidad.

Sin embargo, no todas cuentan con casinos virtuales operativos, solo algunas provincias son sede de varios casinos que son considerados como “legítimos”. La ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Cruz, Chaco, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Misiones, Mendoza, Neuquén, Corrientes están dentro de la lista actualmente.

Por otra parte, en las provincias donde no hay regulación se ve incremento de portales que son de dudosa procedencia y esto pone en riesgo a los jugadores.

Esto es algo que el gobierno argentino debería atender lo antes posible, esta industria tiene una fuerte influencia dentro del país en materia económica y lo mejor sería que se apliquen regulaciones similares a las utilizadas por los países vecinos para que de esta manera haya un mejor control sobre este tipo de juegos en todos los distritos por igual.

En contra de la ciberdelincuencia

Si bien hay una gran cantidad de operadores reconocidos prestando sus servicios en los distritos con legislación en Argentina, también se ha incrementado la lista de sitios web que buscan estafar y robar la identidad de los jugadores con fines delictivos.

A su vez, cada provincia aplica las reglas que mejor le parezca para evitar este tipo de altercados, además de hacérselo saber a los demás distritos para que apliquen sus propias normativas para mantener a raya a los ciberdelincuentes y que este sea un entorno adecuado para el juego seguro.

Más legislaciones

Los distritos que aún no cuentan con una legislación en materia de juegos de azar ya se encuentran trabajando para sumarse a la lista de los distritos que sí la tienen. Podemos decir que Argentina “se puso las pilas” para mejorar esta particular situación en favor de todos los jugadores que se encuentran dentro y fuera del territorio nacional.