Concordia presentó su oferta turística en Carlos Paz

Por su parte, el Intendente Daniel Gómez Gesteira agregó “estos son destinos amigos. Hace tiempo que venimos trabajando de esta manera, colectivamente. Hoy el turismo es trabajo en conjunto compartiendo experiencias. El turismo nos une”.

Estas acciones tienen por objeto afianzar los lazos en materia turística, implementando políticas conjuntas con el fin de promocionar y difundir los atractivos turísticos de ambos destinos formulando un plan de trabajo para la instrumentación.

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL RALLY PROVINCIAL “DIA DE LA BANDERA”

Con la presencia del Intendente Daniel Gómez Gesteira, el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura Sebastián Boldrini y de las autoridades de la organización de la competencia, se presentará este martes 13 de junio desde las 10:30 hs. en el Palacio Municipal 16 de Julio (Liniers 50), la 4º fecha del Campeonato Provincial de rally bajo la denominación “Rally Día de la Bandera”.

Toda la acción y el rugido de los motores, regresa a la ciudad con esta competencia, el próximo sábado 17 y domingo 18 de junio, organizada por la Asociación Civil Organizadora de Rally (ACCOR) y el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura; válida por el campeonato que fiscaliza la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba.

El itinerario tendrá un condimento especial ya que se desarrolla íntegramente en asfalto con Villa Carlos Paz como epicentro.

PANAMERICANO DE JUDO EN CARLOS PAZ

Organizado por la Confederación Argentina de Judo y la Federación Cordobesa de dicho deporte, Villa Carlos Paz recibirá del miércoles 7 al domingo 11 de junio la Copa Panamericano de Judo 2023 y Open Argentina 2023.

Esta competencia, que reunirá más de 400 judocas de toda la Argentina y países vecinos, en categoría cadetes, junior y senior se desarrollará en el espacio Mónaco.

El horario de los combates será, de 8 a 20 hs., durante todos los días.

ABIERTO PROVINCIAL DE BOULDER (ESCALADA)

El próximo sábado 10 de junio, de 10 a 19 hs., se realizará en el muro de escalada del Club Andino (Juan Llerena 2724) la 1º fecha del Campeonato provincial de escalada deportiva 2023 “Abierto Provincial de Boulder”.

En esta ocasión, se recibirá a los más pequeños de la disciplina de toda la provincia en categorías juveniles e infantiles.

El evento contará con escaladores de toda la provincia. La entrada es libre y gratuita para los interesados en disfrutar de este deporte.

2º FECHA DEL CAMPEONATO DE INVIERNO DE VELA

El lago San Roque recibirá este sábado 10 de junio, la 2º fecha del Campeonato de Invierno de Vela Dangelo 24 con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del Gobierno de la Ciudad.

El evento es organizado por el Club Náutico Córdoba, sede del campeonato.

Se programaron 3 regatas comenzando el evento con la reunión de timoneles a las 13 hs. y continuando con la largada de la competencia, desde las 14 hs.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOUNTAIN BIKE EN CARLOS PAZ

Villa Carlos Paz y las comunas vecinas serán sede, este sábado 10 y domingo 11 de junio de la tercera fecha del Campeonato Provincial MTB y “Desafío Copa Carlos Paz” de Mountain Bike organizada por Speed Bike, eventos deportivos.

Esta carrera, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del gobierno municipal contará con la participación de los principales corredores del país, en una distancia aproximada de 60 km. para las categorías competitivas y 40 km. para las categorías promocionales.

El recorrido transitará por las localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Tala Huasi culminando en la costanera de Carlos Paz, con el Playón Municipal como epicentro y lugar de premiación.

Un recorrido muy variado, con sectores de huellas de montaña, senderos, cruces de arroyos, camino de ripio y un desnivel más que interesante harán de este “Desafío Carlos Paz” uno de los eventos más elegidos por los bikers de todo el país.

Las categorías en competencia serán: damas A, B, C y damas pro, caballeros juveniles, sub 23, elite, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, pro elite, `pro A, pro B, pro C y categoría gravel y menores, promo damas A y B, promo caballeros A, B y C.

La largada simbólica será a las 8:30 hs. del domingo, desde la costanera (Playón Municipal) finalizando la carrera en horas del mediodía.

El cronograma completo del evento será el siguiente:

Sábado 10 de junio:

10 a 18 hs: Acreditaciones y entrega de kits y números identificatorios. Playón Municipal.

Domingo 11 de junio:

6:30 a 8 hs.: Acreditaciones y entrega de kits. Playón Municipal.

8:30 hs: Largada simbólica. Playón Municipal.

15 hs.: Premiación de los ganadores.