¿Cuáles son los feriados de abril y cuándo llega otro fin de semana largo?

Termina marzo, mes que suele agobiar tanto -o incluso más- que diciembre. ¿Cuándo llegan los próximos feriados? Más allá de que la idea sea escaparse de la ciudad o simplemente descansar en casa con familia y amigos, los argentinos se preguntan constantemente por el cronograma de días no laborables y por los fines de semana largos.

Se trata del 2 de abril, que este año cae miércoles, día en el que se conmemora nacionalmente el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este es otro feriado inamovible, por lo que no existe posibilidad de que se traslade al lunes anterior. Así, los argentinos disfrutarán de una semana corta que brindará un descanso apenas comenzada, pero no de un fin de semana largo, en tanto el lunes las actividades serán normales.

Para recordar la fecha y rendir tributo a los veteranos y caídos, a lo largo del país se organizarán -como todos los años- actos, homenajes y actividades. El momento más convocante de esta conmemoración se efectúa en su vigilia, el lunes por la noche.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

Aunque esta semana regala un feriado, el deseo de vivir un fin de semana largo no podrá ser saciado inmediatamente. No obstante, abril se sentirá especialmente corto ya que también alberga los feriados por Semana Santa. Esta es una de las festividades más significativas a nivel religioso y cultural, e implica dos feriados que corresponden al jueves santo y viernes santo.

Este año, el jueves y viernes santo serán los días 17 y 18 de abril que se juntan con el fin de semana para crear un descanso de 4 días, en el que se destaca el domingo de Pascua. Este es uno de los feriados favoritos de los argentinos para escaparse en algún viaje o disfrutar de un domingo familiar.

Todos los feriados 2025 en Argentina

Feriados inamovibles

- Abril: 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), 18 de abril (Viernes Santo).

- Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

- Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

- Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Mayo: 2 de mayo.

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 18 al 20 de abril: Semana Santa

- 1 al 4 de mayo: Día del Trabajador y día no laborable.

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.