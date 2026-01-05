Uno Santa Fe | Información General | Argentina

Cuántos venezolanos ingresaron a la Argentina y cómo cambió el mapa migratorio en la región

Con casi siete millones de personas desplazadas por la crisis, Venezuela sigue reconfigurando el mapa migratorio regional. En ese contexto, Argentina continúa recibiendo migrantes, pero perdió protagonismo como país de destino frente a otras naciones de América Latina.

5 de enero 2026 · 19:41hs
Marchas opositoras en Venezuela.

Marchas opositoras en Venezuela.

Hasta noviembre de 2025, casi siete millones de venezolanos dejaron su país y se encuentran como refugiados o migrantes en América Latina y el Caribe. En ese escenario, Argentina perdió peso relativo como destino: pasó de ocupar el tercer lugar en 2018 al sexto, según datos oficiales de la plataforma R4V.

La magnitud del éxodo venezolano no tiene precedentes en la región. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes asciende a 6.906.690, según la última actualización difundida a fines de 2025.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y calificó a Maduro como "rehén" de Estados Unidos

Colombia encabeza ampliamente el listado de países receptores, con 2.828.195 personas, favorecida por su condición de país limítrofe y la existencia de pasos fronterizos masivos, como el puente Simón Bolívar que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira.

En segundo lugar se ubica Perú, que alberga 1.662.889 migrantes venezolanos, siempre según la información relevada por R4V, una red integrada por más de 200 organizaciones —entre ellas agencias de Naciones Unidas como la OIM y ACNUR—, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil en 17 países de América Latina y el Caribe.

El retroceso relativo de Argentina

En abril de 2018, Argentina ocupaba el tercer puesto como destino, con 95.943 venezolanos, en un contexto en el que el total de la diáspora regional apenas superaba los 1,2 millones de personas.

Con el paso de los años, el país continuó recibiendo migrantes, pero fue perdiendo participación relativa dentro del conjunto regional. Para noviembre de 2025, el ranking mostraba a Brasil en el tercer lugar, con 732.272 personas, seguido por Chile (669.408), Ecuador (440.450) y recién luego Argentina, con 174.796 venezolanos, por encima de México, República Dominicana y Panamá.

Crecimiento moderado en 2025

Los datos también muestran que el crecimiento de la población venezolana en Argentina durante 2025 fue leve. En marzo de ese año se contabilizaban 171.016 personas, mientras que en septiembre la cifra ascendía a 174.796, lo que implica un aumento de apenas 3.780 personas en seis meses.

Desde R4V aclaran que las cifras publicadas corresponden a la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos de acogida. Además, advierten que los números no necesariamente surgen de registros individuales, sino que incluyen estimaciones estadísticas, y que las personas sin estatus migratorio regular podrían no estar contabilizadas, por lo que el total real podría ser aún mayor.

Argentina Venezuela mapa
Noticias relacionadas
El gran triunfo de Sebastián Báez no alcanzó y Argentina cayó ante Estados Unidos.

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Argentina y Uruguay se verán las caras en el clásico de las leyendas.

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Kevin Benavides participará del Rally Dakar que arranca este sábado.

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Por la primera fecha de la United Cup, Argentina venció 3-0 a España.

Argentina debutó en la United Cup con una contundente victoria ante España

Lo último

El regalo no resuelto de Víctor Godano a José Alonso por el caso Ignacio Lago

El regalo no resuelto de Víctor Godano a José Alonso por el caso Ignacio Lago

Cruces ilegales e imprudencia total: un paso clandestino en la autopista para evitar la colectora pone en jaque la seguridad vial

Cruces ilegales e imprudencia total: un "paso clandestino" en la autopista para evitar la colectora pone en jaque la seguridad vial

En 2025, Blas Parera se mantuvo como la avenida con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes viales

En 2025, Blas Parera se mantuvo como la avenida con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes viales

Último Momento
El regalo no resuelto de Víctor Godano a José Alonso por el caso Ignacio Lago

El regalo no resuelto de Víctor Godano a José Alonso por el caso Ignacio Lago

Cruces ilegales e imprudencia total: un paso clandestino en la autopista para evitar la colectora pone en jaque la seguridad vial

Cruces ilegales e imprudencia total: un "paso clandestino" en la autopista para evitar la colectora pone en jaque la seguridad vial

En 2025, Blas Parera se mantuvo como la avenida con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes viales

En 2025, Blas Parera se mantuvo como la avenida con mayor cantidad de víctimas fatales en accidentes viales

Cuántos venezolanos ingresaron a la Argentina y cómo cambió el mapa migratorio en la región

Cuántos venezolanos ingresaron a la Argentina y cómo cambió el mapa migratorio en la región

Santa Fe y otras 10 provincias pidieron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental ante el aumento de la demanda

Santa Fe y otras 10 provincias pidieron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental ante el aumento de la demanda

Ovación
La AFA oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026: fechas, días y horarios

La AFA oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026: fechas, días y horarios

Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

Peinipil, en el radar: Colón busca una solución para la banda derecha

Santiago Zurbriggen: Unión es mi casa y por eso acepté el desafío

Santiago Zurbriggen: "Unión es mi casa y por eso acepté el desafío"

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre "cuidado" del ciclo del Pulga

La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: El objetivo está claro: llegar a playoffs

La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: "El objetivo está claro: llegar a playoffs"

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe