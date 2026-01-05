Cuántos venezolanos ingresaron a la Argentina y cómo cambió el mapa migratorio en la región

Con casi siete millones de personas desplazadas por la crisis, Venezuela sigue reconfigurando el mapa migratorio regional. En ese contexto, Argentina continúa recibiendo migrantes, pero perdió protagonismo como país de destino frente a otras naciones de América Latina.

Hasta noviembre de 2025, casi siete millones de venezolanos dejaron su país y se encuentran como refugiados o migrantes en América Latina y el Caribe. En ese escenario, Argentina perdió peso relativo como destino : pasó de ocupar el tercer lugar en 2018 al sexto, según datos oficiales de la plataforma R4V.

La magnitud del éxodo venezolano no tiene precedentes en la región. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) , el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes asciende a 6.906.690 , según la última actualización difundida a fines de 2025.

Colombia encabeza ampliamente el listado de países receptores, con 2.828.195 personas, favorecida por su condición de país limítrofe y la existencia de pasos fronterizos masivos, como el puente Simón Bolívar que conecta Cúcuta con San Antonio del Táchira.

En segundo lugar se ubica Perú, que alberga 1.662.889 migrantes venezolanos, siempre según la información relevada por R4V, una red integrada por más de 200 organizaciones —entre ellas agencias de Naciones Unidas como la OIM y ACNUR—, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil en 17 países de América Latina y el Caribe.

El retroceso relativo de Argentina

En abril de 2018, Argentina ocupaba el tercer puesto como destino, con 95.943 venezolanos, en un contexto en el que el total de la diáspora regional apenas superaba los 1,2 millones de personas.

Con el paso de los años, el país continuó recibiendo migrantes, pero fue perdiendo participación relativa dentro del conjunto regional. Para noviembre de 2025, el ranking mostraba a Brasil en el tercer lugar, con 732.272 personas, seguido por Chile (669.408), Ecuador (440.450) y recién luego Argentina, con 174.796 venezolanos, por encima de México, República Dominicana y Panamá.

Crecimiento moderado en 2025

Los datos también muestran que el crecimiento de la población venezolana en Argentina durante 2025 fue leve. En marzo de ese año se contabilizaban 171.016 personas, mientras que en septiembre la cifra ascendía a 174.796, lo que implica un aumento de apenas 3.780 personas en seis meses.

Desde R4V aclaran que las cifras publicadas corresponden a la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos de acogida. Además, advierten que los números no necesariamente surgen de registros individuales, sino que incluyen estimaciones estadísticas, y que las personas sin estatus migratorio regular podrían no estar contabilizadas, por lo que el total real podría ser aún mayor.