De cara al balotaje Andrés Calamaro y Mario Vargas Llosa respaldaron a Milei

Tanto el escritor Mario Vargas Llosa como el músico Andrés Calamaro respaldaron la candidatura presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre. Al ganador del Premio Nobel de Literatura y al ex integrante de Los Abuelos de la Nada también se sumó un grupo de ex presidentes que afirman que el candidato libertario es la alternativa para "terminar con el kirchnerismo”.

“No tengo intereses en juego, pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El Side y el Afip (sic) operan juntos en una suerte de mafia extorsiva; esto ocupa las portas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cínico y mentiroso”, siguió.

“Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago mis impuestos y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas... Toda esa sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”, puntualizó Calamaro.

Tras manifestar que es “buen amigo de peronistas de varios frentes y de personas de izquierda racionalistas”, El Salmón destacó a Hebe de Bonafini (“una gran amiga”) y Cristina Fernández de Kirchner (con quien “tenía amistad, pero era un cuadro ingobernable”).

“Cuidado conmigo... Siempre fui buen amigo de algunos de mis compañeros y buen compañero con aquellos que nos conocemos menos. Ni (Charly) García ni Luis Alberto (Spinetta) votaron al progresismo. Como muy a la izquierda fueron simpatizantes de (Raúl) Alfonsín. Es decir: no peronistas. Es una forma suave de decirlo. Tampoco conservadores, ni reaccionarios, pero ni un centímetro a la izquierda de estos pensamientos míos de hoy. Ni un milímetro. Además nos queremos... Forever”, cerró Calamaro.

texto calamaro redes milei.jpg El texto compartido por Andrés Calamaro en sus redes Instagram

Ex presidentes y un Premio Nobel

Los ex mandatarios que expresaron su apoyo Milie lo hicieron a través de una carta que lleva la firma de Mauricio Macri (Argentina); Felipe Calderón (México). Iván Duque (Colombia); Mariano Rajoy (España); Jorge Quiroga (Bolivia), Sebastián Piñera (Chile), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia); el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño y el escritor peruano Vargas Llosa.

libertad avanza Vargas llosa.jpg El comunicado del apoyo a Milei apoyado por Vargas Llosa

Estas personalidades aseguran en un comunicado que el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, representa "la continuidad de un modelo" que lleva a la Argentina "al atraso, l. inflación y la pobreza".

En ese sentido, consideran que "la única salida para Argentina es con libertad política, económica, el respeto al estado de derecho y la propiedad privada".

