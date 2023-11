Debate presidencial: las frases más destacadas de la primera parte, con un ida y vuelta de alto voltaje

En su primera participación, Milei afirmó que sabe "cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".

El candidato de LLA dijo que "la Argentina está en el puesto 130" en el mundo y ello es producto del "modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho".

"Ello se manifiesta para la casta con déficit fiscal, se financia con deuda" lo que compromete "a generaciones futuras" y con "la maquinita de imprimir billetes que genera inflación", dijo Milei, entre otros puntos, en el debate presidencial en la Facultad de Derecho.

Luego, Massa le pidió a Milei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei.

En otro tramo del debate, Massa le dijo hoy a su contrincante de La Libertad Avanza que hizo "toda su carrera como standupero de televisión" pero advirtió que "lo que está en juego es el futuro de los argentinos".

"¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?", se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Luego, Massa afirmó que "la salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con construcción del trabajo sobre la base de mejores ingresos y con acuerdo de unidad nacional que permita la reducción de impuestos, incluida las retenciones".

"No es sobre la base de plantear el recorte de 80 mil pesos por mes en cada jubilado y menos sobre la vuelta de AFJP", indicó Massa en el debate presidencial.

Asimismo, dijo que el candidato libertario "plantea la vuelta de las AFJP (fondos de pensión privados)" sistema que todavía tiene afiliados "que cobran entre cinco y 20 mil pesos".

También señaló, en el tramo del debate presidencial sobre economía, que en las negociaciones con el FMI el Gobierno actual planteó, entre otros puntos, que "vamos al superávit fiscal y a un régimen de acumulación de reservas para sacar" al Fondo del país.

"Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran sus brazos y mercados para tener más trabajo argentino", agregó Massa.

"Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos", dijo Massa en el bloque de política exterior del debate presidencial.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, destacó su "alineación (sic) con Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y su decisión de "no tener relaciones con quienes no respetan las libertades individuales ni la paz".

A su turno, Massa sostuvo que Javier Milei "vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña electoral", luego de que le pidiera que contestara una preguntas sobre lo que piensa del papa Francisco.

"Esas disculpas ya las hice en privado. Pero si a vos te deja tranquilo no tengo problemas en pedir disculpas", respondió Milei y añadió: "Estamos dispuestos a recibirlo en Argentina, darle los honores como un jefe de Estado y como jefe espiritual de los católicos".

En cuanto a sus diatribas contra el papa Francisco -que le recordó su rival Sergio Massa- y la propuesta de cortar relaciones con el Vaticano que hizo el dirigente liberal Alberto Benegas Lynch, dijo que "lo que diga un integrante de La Libertad Avanza sobre la Santa Sede no implica que sea la posición" de su partido.

También sostuvo en el debate presidencial que pediría disculpas por sus acusaciones contra el Pontífice.

En otro orden, Massa señaló que Margaret "Tatcher es una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre, y nuestros heroes son una figura innegociable".

"Defiendo la soberanía de Malvinas. Sería importante que digas si los kelpers tiene derecho a la autodeterminación o no. Es importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas", increpó Massa al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.