Declaró la enfermera acusada de matar bebés en un hospital de Córdoba: dijo que es inocente

Brenda Agüero respondió preguntas de índole personal y aseguró que ella es "inocente", además dijo que "hoy no podría volver a tocar a un niño” y acusó a los periodistas de crear una imagen incorrecta de ella. Cinco bebés recién nacidos murieron por envenenamiento en el Hospital Neonatal de Córdoba.

Agüero contó que tras la mediatización del caso, fue agredida en la cárcel de Bower, donde está presa desde 2022. Dijo que no hay dudas de los fallecimientos pero insistió en que ella no tiene nada que ver con eso y que “hoy no podría volver a tocar a un niño” . Además, apuntó contra la prensa por crear una imagen incorrecta de ella .

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, apuntó y remarcó que el caso “convirtió el sueño de su vida en una pesadilla”.

Comienza el juicio por la muerte de bebés recién nacidos en Córdoba

“No podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida”, señaló.

También mecionó todo lo que se dijo de ella. “Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían", sumó.

Sobre cómo llegó al Materno Neonatal, la acusada explicó: “En medio de todo lo que yo estaba buscando apareció el Materno Neonatal y quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí”, relató y agregó: “Me recibí, dejaba todas las semanas el currículum, hablaba toda la semana con gente de Recursos Humanos hasta que un día recibí un llamado para presentarme ya para una entrevista y trabajar en el hospital. Fui, y allí quedé en el hospital hasta el día de mi detención”.

Acto seguido, apuntó a la prensa por una falsa construcción de su persona. “No entiendo cómo una persona sana, que nunca tuvo problemas, de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro”, denunció.

“Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”, continuó y contó que está estudiando abogacía dentro de la cárcel. “Esta es la posibilidad que tengo para defenderme, me dieron de todos lados, me atacaron de todos lados, voy a buscar herramientas para defenderme”, señaló.