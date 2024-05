Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo

Star Wars día internacional sagas cine .jpg La primera, la Guerra de las Galaxias

Todo empezó cuando el Toronto Underground Cinema de esta ciudad canadiense organizó un festival de cine alegórico a Star Wars que empezaba el 4 de mayo llamado May the 4th Be With You (traducido como “Que el 4 de mayo te acompañe”), en el que se proyectaban en orden cronológico las, hasta entonces, seis películas de la saga.