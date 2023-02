Diputados convirtió en Ley la moratoria previsional que permitirá jubilarse a 800.000 personas

Se trata de casos en los que se cuenta con la edad necesaria, pero no con los aportes. Así, se les permitirá pagarlos en cuotas durante un lapso de diez años.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que unas 800.000 personas que poseen la edad para jubilarse pero no los 30 años de aporte puedan contar con ese beneficio.

La iniciativa logró convertirse en ley en la última sesión extraordinaria del Congreso, ya que este miércoles Alberto Fernández abrirá el 141º período de sesiones ordinarias. Cabe recordar que el tratamiento del proyecto fracasó el pasado 21 de diciembre por falta de quórum.

La propuesta fue presentada en la Cámara Alta por la senadora Anabel Fernández Sagasti, y obtuvo media sanción el 30 de junio pasado.

Esta ley establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Del mismo modo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

El diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Haciendo, Carlos Heller (FDT), destacó durante la sesión que "del total de jubilados que hay en la Argentina 65 por ciento lo hicieron con una moratoria y gracias a eso hoy el 95 por ciento en condiciones de hacerlo hoy están jubilados".

"En la Argentina hay un gravísimo problema de informalidad laboral con lo cual pretender decir que algunos no quisieron aportar es una barbaridad y más cuando se ve que la mayoría son mujeres que han trabajado en casas particulares y por eso no hay razón para que la sociedad no se haga cargo de esta situación", manifestó.