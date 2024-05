Ecclestone: "Soy optimista con los futuros exportadores de Argentina"

Su larga trayectoria nos lleva a recorrer varios lugares, pero nos detenemos en uno puntualmente que tiene directa relación con la Argentina, y puntualmente con la ciudad de Santa Fe. Susana es miembro de la Junta Ejecutiva de FuturED, a cargo de Alianzas Estratégicas y del área de Recursos Humanos. Cabe señalar que la Academia Internacional firmó convenios de cooperación con gobiernos locales como Municipalidad de Santa Fe, Tostado, y con instituciones de real prestigio como la Universidad Nacional del Litoral, Apyme, Ader y Ade entre otras.

En ese contexto, aparece el nombre de Harrington Blue & Partners, compañía compuesta por un equipo de expertos internacionales con presencia en Reino Unido, Europa y LATAM que provee soluciones innovadoras a emprendedores, pequeñas empresas y startups buscando capacitación para internacionalizarse y lograr un posicionamiento efectivo de sus productos y servicios en mercados internacionales.

Desafío Santa Fe

En ese marco, la Ciudad de Santa Fe será un escenario para generar nuevos caminos y se viene trabajando para que a fines de Junio y Julio, junto a Apyme y Ader, se implemente una capacitación profesional de una entidad privada hacia un campo económico determinado de la ciudad.

Los directores a cargo de la capacitación son empresarios con amplia experiencia en los sectores de incubación de emprendimientos, comercio exterior, diplomacia, derecho internacional, capacitación, educación y sustentabilidad.

“La importancia de las certificaciones es que son un instrumento para que los emprendedores entiendan que el nivel de sofisticación que tienen los negocios es importante”, señala Susana, quien llegaría a Santa Fe en el mes de Junio luego de los acuerdos de cooperación firmados en la capital.

Los participantes en los programas tienen la opción de trabajar en forma conjunta con HB&P en sus proyectos individuales y promover la continuidad y transición orgánica de sus planes de negocios con objetivos medibles.

Las certificaciones tienen como objetivos primordiales: la preparación a entrepreneurs para entender el posicionamiento y obstáculos para exportar sus productos: Entender el ecosistema específico del sector al que los productos están dirigidos, las restricciones comerciales, geopolíticas , culturales y demás antes de lanzar un producto al exterior, los perfiles de consumidores internacionales y cómo lograr tener un producto o servicio atractivo, innovador y competitivo.

En ese marco, Ecclestone asegura que: “no sólo se trata de empezar tu propia compañía en cualquier parte del mundo, sino también de cómo presentar tu producto o servicio”.

“La realidad es que el mercado es más competitivo y exigente. Los exportadores han tenido que ser más creativos. Tuvieron que agudizar su ingenio y ser realmente disruptivos porque así lo indica la regla hoy. Pero también hace falta entender que cada mercado y cada perfil de cliente es diferente”, afirmó.

Por otro lado agregó que según su visión: “Una cosa es exportar un producto masivo y otra es exportar un producto que va a una élite, o a un grupo más chico que es más exigente al momento de decidir. El consumidor europeo es sofisticado y demandante, y ahí es donde los argentinos deben alinearse para ser mejores”.

Susana1.jpg Susana Ecclestone llegará en breve a Santa Fe para capacitar a emprededores de la región.

Misiones Comerciales

La preparación para participar en misiones comerciales, conlleva una serie de acciones tendientes a mejorar y desarrollar las mejores estrategias.

En ese contexto, Ecclestone habló de las posibilidades locales: “lo que se ve más en concreto desde el Reino Unido es que aquellos productos o servicios que llegan desde Argentina son profesionales, pero muchas veces lo que pasa, es que creen que son competitivos o son mejores de lo que son en realidad. Es allí donde pierden la dimensión internacional de lo que tienen sus productos. Ahí la certificación es donde puntualiza la perspectiva incluyendo la parte técnica de cómo operan los exportadores en el mundo. Con una visión más internacional se manejan los conocimientos, pero mirándolo en 360 no solo desde el lado de Argentina”.

Para ello, la CEO de HB&P explicó que la capacitación se divide en tres niveles: Nivel 1 para jóvenes emprendedores: las certificaciones están diseñadas para trabajar con jóvenes emprendedores, quienes ya trabajan para una companía exportadora o estén comenzando su propio proyecto de exportación.

El segundo nivel, para aquellos empresarios en busca de mercados internacionales, donde los participantes han tenido un primer acercamiento al mundo del comercio internacional y las exportaciones. Son empresarios que desean profundizar sus conocimientos y encarar acciones concretas para participar de misiones comerciales y presentar sus servicios y/o productos en el Reino Unido y/o la Unión Europea.

Por último, el tercer nivel para exportadores innovadores: allí sus participantes trabajan preparando proyectos, productos y/o servicios para entrar y desarrollar alianzas en mercados internacionales pero necesitan mejorar y dinamizar procesos. Está destinado a quienes tienen experiencia exportando, y estas certificaciones, los ayudará a ser más competitivos en próximas misiones comerciales.

Estar preparado

Con una mirada muy alentadora, Ecclestone señaló que “Argentina tiene muchas posibilidades. Los exportadores no necesitan carta de presentación porque ya se los conoce. El problema es que no lamentablemente debido a múltiples factores externos e internos, no tienen consistencia en volúmenes, calidad y/o precios, y para ser competitivo en el exterior hay que ser consistente y garantizar un producto premiun todo el tiempo, no solo una vez o de vez en cuando”

En ese sentido, y teniendo en cuenta la situación económica, la CEO remarcó que “es cierto que a veces, la coyuntura no ayuda y se complica en la Argentina. Entonces, ahí es donde yo creo que está la oportunidad con estas nuevas medidas, con los cambios que se están gestando, soy optimista en ese sentido. Creo que esto va a mejorar, con un cambio más estable, con políticas de gobierno más sólidas, no creo que haya mayores problemas, pero si digo que hay un trabajo individual más prolijo que deberán hacer los exportadores para mantenerse vigentes.

La experiencia

Cabe señalar que como Directora de la Cámara de Comercio Argentino Británica (BACC), Ecclestone recibió delegaciones argentinas durante todo los años en el cargo.

En ese marco, añadió que el mercado Británico ha cambiado no solo a partir del Brexit, sino también con una coyuntura global. El Reino Unido es exigente como mercado, por ahí con volumen más chico, pero con una capacidad económica muy importante y acceso indirecto a otros mercados internacionales”.

Mi objetivo es aprovechar esta experiencia y ponerla en práctica, acaparando la oportunidad de negocios, los que hay en disponibilidad, y por otro lado, trabajar con empresarios argentinos y latinoamericanos, para posicionar sus productos en Europa. Al mismo tiempo desde el lado Británico-Europeo, cuando quieran ingresar a Latinoamérica tenemos el mejor equipo para asesorar con presencia no solamente en UK sino en Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y España entre otros mercados relevantes”.

Por último, Ecclestone afirmó que “este es un momento estratégicamente importante para posicionar productos y servicios en UK y Europa. La disrupción geopolítica está abriendo nuevos canales de comercialización y creando oportunidades a productos y servicios tradicionales y no tan tradicionales como también creando nexos comerciales relevantes y en constante cambio. Es la obligación de los emprendedores argentinos entender la dinámica cambiante del sector, adaptar sus productos a economías exigentes y conservadoras que ofrecen una fluidez de demanda a lo que las estrategias deberán acomodarse constantemente."