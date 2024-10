Eclipse solar: cómo verlo desde la ciudad de Santa Fe y qué precauciones hay que tomar

Los aficionados de los fenómenos astronómicos que se encuentren en Santa Fe este miércoles podrán observar –con las precauciones correspondientes– un eclipse solar anular. Aunque no podrá apreciarse en su totalidad, este eclipse solar sí se percibirá desde la ciudad y la región, en donde durante unos pocos segundos se verá un 40% de la superficie del sol eclipsada por la luna.

Concretamente, el Parque Nacional Patagonia y el sector Cañadón Pinturas se perfilan como los mejores lugares para observar el "anillo de fuego".

"Un eclipse parcial de sol se podrá ver desde las 16 de este miércoles", dijo Coghlan. "Hace 15 días tuvimos uno parcial de luna. Lo que ocurre es que después de un eclipse total o parcial de luna, tenemos el eclipse de sol a los 15 días. El de luna es con luna llena y el del sol con la luna nueva", afirmó.

Observarlo con protección

Sobre el fenómeno en particular agregó: "En este caso, para nosotros, la luna va a tapar un 40% al disco solar y será visible con protección, ya que a el sol hay que mirarlo con mucho respeto. Quien no cuente con filtros especiales puede ir a una ferretería y comprar un vidrio que se usan para las máscaras de soldador, densidad Nº 14, que es la recomendable y mirar el fenómeno a través de él para evitar riesgo de daño en la retina, ya que no se debe ver al sol en forma directa".

"No se deben usar radiografías ni lentes de sol, ni vidrios ahumados, solo se puede apreciar a través de los vidrios mencionados que son baratos, o a través de filtros especiales que se venden para astronomía, son caros y en Santa Fe no se consiguen", agregó.

code planetario.jpg El interior del renovado Centro de Observación del Espacio (Code) en Santa Fe.

El fenómeno comenzará a las 16.20 cuando la luna comience a tapar el sol siendo el momento principal a las 17.45 y finalizará cerca de las 19.

"Hay que agregar que en nuestra región será parcial mientras que en el sur del país, en Santa Cruz será anular, o sea que la luna no tapara totalmente al sol sino que quedará como un anillo, denominado «anillo de fuego», algo muy llamativo", cerró Coghlan quien además invitó a los santafesinos a acercarse al Code (avenida Almirante Brown 4998) para poder apreciar el fenómeno desde el flamante planetario.

