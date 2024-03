Eficiencia energética: lo que se logró y lo que resta por hacer en Argentina para un consumo responsable

En lo respecta a las tecnologías eficientes, destacó la incidencia tanto en el consumo cotidiano, como para la mejora de la distribución. Por un lado, equipar correctamente una vivienda con electrodomésticos de bajo consumo, incorporación de ventanas de doble vidrio, aislantes y reducir infiltraciones; permiten un mejor uso de la energía sin perder comodidad. “La idea de la eficiencia es reducir el consumo sin resentir el confort, la calidad de vida”, destacó la profesional.

Por otra parte, implementar tecnologías en la cadena de distribución de energía colaboraría, por ejemplo, aumentar la capacidad de transporte: “Hoy todo el sistema de transporte de energía eléctrica está al límite. Hay una limitación en instalar nuevas plantas porque luego no se podría transportar la energía”, señaló Heins.

Otra de las variables son los hábitos de consumo, utilizar correctamente la tecnología. En ese sentido, la profesional destacó: “No porque tenga la tecnología más eficiente la puedo dejar prendida todo el día”, en referencia a los diferentes electrodomésticos, como es el caso del aire acondicionado.

Dentro de lo que conforman los hábitos de la ciudadanía, resaltó la necesidad de un “cambio cultural” y, dentro de ello, la actualización de tarifas para tener “una señal clara de cuánto nos cuesta la energía”.

En lo que respecta al suministro de energías renovables, destacó: “Del lado de la oferta es importante migrar hacia una matriz cada vez más limpia, con mayor incorporación de energías renovables, pero también de la demanda avanzar en eficiencia energética”. Y reiteró: “No por tener energías renovables, podemos darnos el lujo de hacer un uso no responsable de esa energía. Los mejores resultados se consiguen potenciando el uso de ambos, de energías renovables del lado de la oferta y de eficiencia energética del lado del uso”.

Avances en Argentina y lo que queda por mejorar

En Argentina, las energías renovables representan un componente importante en la matriz eléctrica, principalmente las eólica y solar. En Santa Fe, la profesional resaltó el avance de la energía de biomasa. Sin embargo, analizó: “Sí se perdió o se frenó lo que se venía haciendo con los planes de Renovar, donde se licitaban la instalación de nuevos parques. Hoy hay muchas instalaciones que son producto de acuerdo entre privados”. Además, hizo hincapié en el “cuello de botella” que implican las limitaciones en el transporte de energía eléctrica.

En lo que respecta a políticas de eficiencia energética señaló: “Requieren años de implementación, como cualquier cambio cultural lleva años”. Asimismo, es necesaria una continuidad de los programas entre gobiernos, algo que, indicó, no caracteriza al país.

Respecto al problema de cortes de energía, relacionados la mayoría de veces a exceso de consumo y tarifas bajas, la exfuncionaria destacó que la situación mejoró en el último tiempo. Y explicó: “Si vos no reconocés tarifas, no hay reinversión, que implica un mayor desgaste de las redes. Como hay subsidios y no hay cuidado, hay mayor consumo, lo cual pone más presión sobre el uso de las redes de distribución. Eso te empeora toda la situación y es un círculo vicioso que no hace más que empeorar”. Sin embargo, aunque se ha avanzado en la actualización de tarifas, Heins indicó que las inversiones en infraestructura “no son inmediatas” y restan avances en ese punto.

Respecto a la conciencia de los argentinos sobre la importancia de la eficiencia energética, la profesional indicó que avanzó, pero aún falta: "Además de la señal de precios, que es necesaria para ayudarnos a tomar conciencia, también hay que acercar a los ciudadanos herramientas, normativas, hay un montón de medidas que se pueden implementar. Se trabajó mucho, hay que seguir trabajando. Como decía al principio, la eficiencia energética requiere de continuidad”.

