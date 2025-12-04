Uno Santa Fe | Información General | Google

El año en búsquedas en Google más completo: las figuras que marcaron tendencia en Argentina en 2025

La Copa Mundial de Clubes, el fallecimiento del papa Francisco y la serie El Eternauta lideraron las consultas de mayor crecimiento en Google durante 2025

4 de diciembre 2025 · 10:03hs
Una de las últimas imágenes del papa Francisco con vida.

Google presentó “El año en búsquedas”, el resumen anual que analiza los términos que despertaron mayor interés en el buscador durante 2025 en la Argentina. La agenda nacional estuvo marcada por la intensidad del deporte, los acontecimientos políticos y las producciones de streaming nacionales.

La competencia deportiva fue el gran protagonista del año, con la Copa Mundial de Clubes en el primer lugar de las tendencias.

Las 10 búsquedas que marcaron el 2025

El listado principal de las búsquedas más populares refleja una mezcla de intereses deportivos, políticos e institucionales:

  1. Copa Mundial de Clubes.
  2. ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
  3. Calor Excesivo.
  4. Selección de Fútbol Sub-20 Argentina.
  5. Papa Francisco (fallecido el 21 de abril de este año).
  6. Padrón Electoral.
  7. Locomotora Oliveras (fallecida repentinamente a causa de un ACV).
  8. PSG (por su llegada a la final del Mundial de Clubes y Champions League).
  9. Franco Colapinto (quien continúa corriendo en la Fórmula 1).
  10. El Eternauta (la serie argentina más vista del año).
Figuras protagonistas e in memoriam

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto fue la figura argentina más popular del año, ocupando el puesto número uno en esta lista.

Figuras Más Populares (Top 10)

  1. Franco Colapinto.
  2. Thiago Medina.
  3. Cristina Fernández de Kirchner.
  4. Julieta Prandi.
  5. Robert Prevost (Papa León XIV).
  6. Ander Herrera.
  7. Dua Lipa.
  8. Mercedes Oviedo.
  9. Cris Morena.
  10. Karen Reichhardt.
Fallecimientos notables (in memoriam)

  1. Papa Francisco.
  2. Locomotora Oliveras.
  3. Diogo Jota.
  4. Ozzy Osbourne.
  5. Michelle Trachtenberg.
  6. Charlie Kirk.
  7. Miguel Ángel Russo.
  8. Diane Keaton.
  9. Toti Ciliberto.
  10. Robert Redford.

El dominio del fútbol y acontecimientos nacionales

Acontecimientos deportivos (Top 5)

  1. Copa Mundial de Clubes.
  2. Copa Mundial de Fútbol Sub-20.
  3. Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol.
  4. Liga de Campeones de la UEFA.
  5. Wimbledon.
Acontecimientos nacionales (no deportivos)

  1. Calor Excesivo.
  2. Inundación Bahía Blanca (marzo de 2025).
  3. Hot Sale (mayo).
  4. Elecciones Legislativas de la provincia de Buenos Aires.
  5. Cónclave (tras la muerte del papa Francisco).
  6. Paro general del 10 de Abril.

Partidos de fútbol más populares (Top 10)

  1. Boca Juniors vs. River Plate.
  2. Argentina vs. Brasil.
  3. River Plate vs. Platense.
  4. Auckland City vs. Boca Juniors.
  5. Argentina vs. Colombia.
  6. Racing vs. River Plate.
  7. River Plate vs. Independiente del Valle.
  8. Boca Juniors vs. Independiente.
  9. Bayern Múnich vs. Boca Juniors.
  10. Barracas Central vs. Boca Juniors.
El fenómeno del entretenimiento

Las series y películas argentinas ocuparon un lugar importante dentro de la lista de entretenimiento:

  1. El Eternauta.
  2. En el barro.
  3. Homo Argentum.
  4. Anora.
  5. Nosferatu.
  6. El juego del calamar.
  7. Adolescencia.
  8. Destino final: lazos de sangre.
  9. Menem.
  10. Cómo entrenar a tu dragón.
