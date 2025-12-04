Uno Santa Fe | Unión | Unión

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Con la salida de Federico Mociulski, el DT de Unión Leonardo Madelón tendrá que sumar un ayudante de campo y Nicolás Vazzoler es una alternativa

4 de diciembre 2025 · 10:53hs
Nicolás Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

Para el inicio del 2026 el cuerpo técnico de Unión que encabeza Leonardo Madelón tendrá un cambio. Y es que se produjo la salida de Federico Mociulski uno de los ayudante de campo, ya que el otro es Carlos Ruiz.

Cambio en el cuerpo técnico de Unión

En este caso, Mociulski quien venía acompañando desde hace tiempo a Madelón, dejó Unión para sumarse al cuerpo técnico del uruguayo Pablo Repetto quien está dirigiendo Independiente Santa Fe de Colombia, equipo que jugará la Copa Libertadores.

Por ello, Madelón se ve obligado a retocar su cuerpo técnico y por estas horas, existe la chance de sumar a Nicolás Vazzoler, quien es el DT de Reserva.

El nombre de Vazzoler es una de las alternativas y a su favor tiene, el conocimiento de las divisiones juveniles y aparte viene trabajando en el club.

De todos modos habrá que esperar los próximos días para ver si se termina confirmando la presencia de Vazzoler como ayudante de campo de Madelón o si van por otro nombre.

