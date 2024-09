El Diputado Argañaraz se opone a la reforma previsional en Santa Fe

Luego de entrar en debate el proyecto exprés presentado por el Ejecutivo provincial desde el Bloque Inspirar manifestaron su frustración por no dar un debate con los diferentes actores sociales, al respecto el legislador manifestó: “los jubilados, maestros, policías, médicos y todos los servidores públicos deben ser tratados con respeto y no pueden ser objeto de decisiones apresuradas. Esta reforma no ha sido debatida como corresponde, y eso es un tropello a la institucionalidad del poder legislativo”.