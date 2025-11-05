Uno Santa Fe | Información General | armas

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

El Renar publicó la Resolución 37/2025. Los usuarios de armas deberán tener cinco años de antigüedad, un sector G2 y acreditar “usos deportivos”

5 de noviembre 2025 · 08:03hs
El Renar autoriza a poseer armas semiautomáticas como fusiles

El Renar autoriza a poseer armas semiautomáticas como fusiles, carabinas y subametralladoras

El Gobierno Nacional oficializó este martes los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó a través de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (Renar), organismo que reemplazó a la Anmac.

fusil semiautomatico armas.jpg

Esta resolución reglamenta el Decreto 397/25, que había eliminado la prohibición de tenencia de estos materiales para legítimos usuarios y había encargado al Renar establecer un "régimen de autorización y control especial".

Requisitos para legítimos usuarios de armas

Para acceder a la tenencia de estas armas, los legítimos usuarios de armas de fuego de uso civil condicional (o las Entidades de Tiro) deberán cumplir con una serie de recaudos.

Requisitos administrativos y de antigüedad:

  • Tener una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional.
  • No tener sanciones o actuaciones administrativas en trámite ante el Renar (ex-Anmac).
  • Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2 (medidas de seguridad específicas para el almacenamiento).
  • Presentar una declaración jurada detallando los fundamentos de la solicitud.
  • Identificar el material (marca, modelo, calibre, número de serie) y adjuntar fotografías.

Acreditación de "probados usos deportivos"

El punto central del nuevo régimen, establecido por el Decreto 397/25, es que el usuario debe acreditar "probados usos deportivos".

La resolución especifica que esto se cumple teniendo, al menos, una de las siguientes condiciones:

  1. Una certificación de una Entidad de Tiro habilitada que avale al solicitante como "tirador asiduo".
  2. Probar la representación en certámenes nacionales y/o internacionales de tiro deportivo.

Las Entidades de Tiro también podrán solicitar el material para ser utilizado por sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos.

El costo del trámite será equivalente a la suma de una "Tenencia Exprés" y una "Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)". Con esta medida, se derogan varias disposiciones anteriores del ex-Renar que regulaban la materia.

armas requisitos fusiles

armas fusiles gobierno nacional requisitos Renar
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El jueves 6 de noviembre los bancos permanecerán cerrados

Sin bancos por un día esta semana: cuándo será y a qué se debe

El gobierno nacional convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Convocaron al Consejo del Salario Mínimo: cuándo definen aumento de sueldos y prestaciones

Lo último

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Último Momento
Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Ovación
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos