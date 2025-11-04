Uno Santa Fe | Información General | Bancos

Sin bancos por un día esta semana: cuándo será y a qué se debe

Los bancos tendrán una jornada sin atención al público ni operaciones en ventanilla en Argentina. Cómo hacer pagos, retirar efectivo y operar con inversiones

4 de noviembre 2025 · 08:35hs
El jueves 6 de noviembre los bancos permanecerán cerrados

Los bancos de toda la Argentina permanecerán cerrados y sin atención al público en sus sucursales durante un día de esta semana. La interrupción de la actividad se debe a la celebración del Día del Empleado Bancario, un feriado que rige para el sector a nivel nacional.

Será este jueves, 6 de noviembre. La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Por ser un día no laborable pago para los trabajadores del rubro –que además cobran un bono extra, casi un tercer aguinaldo–, ninguna ventanilla bancaria, tanto de entidades públicas como privadas, operará durante la jornada.

Operaciones habilitadas por canales digitales de los bancos

A pesar del cierre presencial, los servicios bancarios continuarán operando con normalidad a través de los canales digitales y automatizados. Los clientes podrán realizar la mayoría de sus transacciones utilizando el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos.

Las operaciones que se mantendrán disponibles de forma habitual incluyen:

  • Transferencias: se pueden realizar transferencias inmediatas las 24 horas del día.
  • Pagos: está habilitado el pago de servicios e impuestos, así como la realización de compras con QR y débito.
  • Consultas: el seguimiento de saldos y la consulta de movimientos funciona en tiempo real.

Restricciones para el mercado y las inversiones

Al igual que en otros días feriados nacionales, el mercado de inversiones y divisas permanecerá inactivo. Las transacciones oficiales de compra o venta de dólares no se podrán concretar.

Tampoco se liquidarán operaciones con la mayoría de los fondos comunes de inversión o plazos fijos. En caso de programar la constitución o rescate de un plazo fijo o fondos de inversión, las operaciones serán agendadas, pero su liquidación se concretará recién el primer día hábil siguiente.

Límites para extracciones de efectivo

Los clientes que necesiten retirar efectivo podrán utilizar los cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Los límites de extracción diarios, que varían según la entidad, se mantendrán operativos.

Las extracciones de dólares también estarán disponibles en los cajeros habilitados para tal fin, siempre dentro de los topes diarios establecidos por cada banco.

