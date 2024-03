El presidente Javier Milei envió sus condolencias a la familia del playero asesinado: "Ni un paso atrás"

Javier Milei aseguró que "el kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia" y enfatizó: "No vamos a parar hasta que haya justicia"

Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar… pic.twitter.com/kI5doQXECp

En el posteó cargó contra los gobiernos nacional y provincial que lo precedieron: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos cuatro homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego".

"No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario. Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros. NI UN PASO ATRÁS, Ministra Bullrich”, añadió.

Este lunes los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, viajarán a Rosario y darán una conferencia conjunta con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin en la que darán a conocer en detalle el plan que pondrán en marcha para garantizar la seguridad a los vecinos de Rosario.

Entretanto, la ciudad quedó paralizada por la conmoción que causaron los homicidios registrados la última semana, que fueron perpetrados para causar terror en la población.

