El sueño de Romina Reist: la modelo santafesina que fue electa como "Embajadora al mundo"

- Lo que me motivó a seguir intentándolo a pesar de los rechazos iniciales fue la pasión y la determinación. Desde el principio, sabía que este era el camino que quería seguir, y cada rechazo solo me impulsaba más a mejorar y aprender. A veces, la perseverancia es la clave del éxito, y entendí que los rechazos no definían mi valor ni mi potencial. Cada obstáculo me dio una oportunidad para crecer y demostrarme a mí misma que podía lograrlo y romper con los estereotipos de las “modelos”, sobre todo con la altura. Lo más importante fue no perder la fe en mí misma y en mi sueño.

- ¿Qué significó para vos ganar Miss Teenager Santa Fe en 2015?

- Ganar Miss Teenager Santa Fe en 2015 fue un logro muy significativo para mí. Fue mi puerta al mundo de la belleza, no solo representó el reconocimiento de todo el esfuerzo y dedicación que había invertido en mi preparación, sino que también me dio una gran confianza en mí misma. Fue una oportunidad para demostrar que los sueños se pueden hacer realidad cuando se lucha por ellos, a pesar de las dificultades. Además, me permitió crecer como persona, conocer a muchas personas increíbles y abrir puertas en el mundo de la moda y los concursos. Fue un momento de mucho orgullo y gratitud por todo el apoyo que recibí.

romina reist.jpg Modelo santafesina Romina Reist.

- ¿Cómo influyó el ejemplo de tus padres en tu desarrollo personal y profesional?

- El ejemplo de mis padres tuvo una gran influencia en mi desarrollo personal y profesional. Ellos siempre me enseñaron el valor del esfuerzo, la honestidad y la perseverancia. Desde chica, me enseñaron la importancia de luchar por mis sueños, sin rendirme ante los obstáculos y trabajar por ellos. Me mostraron que los logros no llegan fácilmente, pero con trabajo duro y determinación, todo es posible. Además, su apoyo incondicional me dio la seguridad para seguir adelante en momentos de duda. Gracias a su ejemplo, aprendí a ser resiliente, a mantenerme humilde y a valorar el proceso tanto como los resultados.

- ¿Cómo influyó tu mudanza a Estados Unidos en tu carrera y en tu vida personal?

- Mi mudanza a Estados Unidos fue un punto de inflexión tanto en mi carrera como en mi vida personal. A nivel personal, la mudanza me ayudó a desarrollarme de manera más independiente. Adaptarme a un nuevo entorno me enseñó a ser más resiliente, a salir de mi zona de comfort y a valorar aún más mis raíces. A conocer nuevas culturas y estilos que hacen que crezca personalmente. Aunque fue un proceso de adaptación, fue una experiencia que me hizo más fuerte y confiada en mis decisiones. Sin duda, marcó un antes y un después en mi vida. Y a nivel profesional en mi carrera, es un país que te abre las puertas de las oportunidades infinitas. El acceso a una industria mas grande y diversa a la que aún no puedo tener acceso porque para eso necesito el permiso para poder realizarlo.

reist romina.jpg Modelo santafesina Romina Reist.

- Aunque no pudiste completar la carrera en Relaciones Públicas, seguiste formándote en áreas relacionadas ¿Cómo influyó tu formación académica en tu carrera como modelo y embajadora?

- Aunque no pude terminar la carrera en Relaciones Públicas, la formación académica en esa área tuvo un impacto significativo en mi carrera como modelo y embajadora. Aprendí a comunicarme de manera efectiva, a entender la importancia de la imagen personal y a manejar las relaciones con los medios, lo cual es clave en el mundo de la moda y los concursos. Segui formándome en el area del ceremonial y protocolo, donde se aprende mucho sobre modales y organizaciones de actos. La formación me dio una base sólida sobre cómo interactuar con diferentes públicos, manejar la reputación y crear conexiones genuinas, lo que me ha ayudado tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal.

- Como embajadora electa de "Embajadora al Mundo" ¿Qué representa este título para vos?

- Ser elegida como "Embajadora al Mundo" es un honor y una responsabilidad muy grande para mí. Es una oportunidad única de representar no solo a mi país, sino también a todas las personas que confían en mí y en lo que hago, de inspirar a otros a través de mi ejemplo y de fomentar el entendimiento y la conexión entre culturas. Es un desafío que tomo con mucho orgullo y gratitud.

- Uno de tus sueños es llegar a ser Miss Universo Argentina ¿Cómo te preparas para este tipo de certámenes y qué consideras esencial para llegar hasta allí?

- Para prepararme para certámenes tan importantes como Miss Universo Argentina, creo que la clave está en un enfoque integral: trabajar tanto en el aspecto físico como en el emocional y mental. Además, me enfocaría en desarrollar mis habilidades de comunicación, preparándome para entrevistas y aprendiendo a manejar cada situación con madurez y seguridad. Considero esencial la disciplina, la perseverancia y la autenticidad. Para llegar lejos en este tipo de certámenes, no solo es importante tener una presencia impresionante, sino también ser genuina, ser una persona que inspire y que pueda representar con orgullo los valores y la cultura de nuestro país. El trabajo constante, la dedicación y, sobre todo, la pasión por lo que hago, son lo que me impulsa a seguir persiguiendo este sueño.

- ¿Cómo fue tu experiencia internacional en el mundo del modelaje y los certámenes? ¿Qué diferencias notaste entre los concursos en Argentina y los de otros países?

- Mi experiencia internacional en el mundo del modelaje y los certámenes ha sido increíblemente positiva. Tuve la oportunidad de conocer diferentes culturas, trabajar con profesionales de diversas partes del mundo y compartir experiencias con personas de distintas nacionalidades. La gran diferencia que note es que afuera, no se miden tanto por los estándares que ponemos en argentina. Por ejemplo: recuerdo que para el casting de miss teenager uno de los puntos decia: “estatura requerida 1,70” y en el certamen internacional la altura no existia. Podia participar cualquier teenager, sin importar la condición de altura. También los concursos en otros países tienen una producción más grande. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, en todos los concursos lo que prevalece es la preparación, la actitud y la autenticidad, cualidades que considero clave en cualquier certamen.

- Sobre tu deseo de expandir tu carrera a nivel internacional ¿Qué proyectos tenés en mente para lograr eso, especialmente con marcas internacionales y pasarelas fuera de Argentina?

- Tengo en mente colaborar con marcas internacionales que compartan mis valores y que me permitan seguir creciendo como profesional. Uno de mis objetivos es poder trabajar con diseñadores reconocidos en pasarelas de prestigio, como las de Nueva York, Milán o París, que son los grandes referentes del mundo de la moda. También tengo en mente continuar desarrollando mi marca personal, aprovechar las plataformas digitales como instagram para llegar a un público global y, a través de ellas, conectar con más marcas y diseñadores fuera de Argentina.