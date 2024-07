El video más visto de TikTok

Si bien existen plataformas especializadas como 100Seguidores que pueden ayudarnos a dar un buen impulso a nuestros contenidos, conseguir que un vídeo se posicione en los puestos más altos del ranking entre los vídeos más vistos de TikTok no es una tarea sencilla.

La aplicación está repleta de vídeos icónicos que se hicieron virales y han alcanzado cifras estratosféricas, acumulando millones de visualizaciones a lo largo del tiempo. Pero su éxito no les ha llegado de la noche a la mañana. Estos populares vídeos de TikTok suelen tener varios factores en común, como un gran trabajo creativo, una eficaz campaña de marketing o promoción y, en algunos casos, cuentan además con el importante respaldo de que el vídeo esté protagonizado por algún famoso, celebridad o influencer con millones de seguidores detrás.

Independientemente de los gustos personales de cada uno, las cifras no engañan. Estos son los vídeos con más visualizaciones en TikTok y que ocupan actualmente las posiciones más altas en los rankings de la aplicación:

An adorable baby laughing (@daexo)

¿A quién no le gusta ver a un bebé sonriendo y disfrutando de las caricias que le hace su madre? Este sencillo clip de diez segundos (An adorable baby laughing) se publicó en TikTok a finales de 2020 y en él los espectadores pueden disfrutar de la adorable risa de un bebé mientras se escucha la melodía “Neep Farm” de fondo.

El vídeo es una buena muestra de que a veces las cosas más sencillas son las que mayor éxito tienen, ya que ha conseguido situarse en el ranking de los vídeos más vistos de TikTok al superar las 400 millones de visitas. Además, el vídeo se ha compartido en la plataforma más de 1,5 millones de veces y ha recibido 35 millones de likes.

How did she know this dance (@koolkidnelly)

Los videos musicales en los que se además se graban las reacciones naturales de la gente, suelen ser una fórmula casi segura para el éxito en TikTok. Algo que conoce bien el tiktoker Kool Kid Nelly, quien a finales de 2022 grabó el vídeo “How did she know this dance” haciendo creer que se tropezaba en las escaleras mecánicas de un centro comercial para ponerse inmediatamente a bailar al ritmo de la canción “Calm Down” de Rema.

La espontánea y simpática reacción de una joven que también bajaba por las escaleras mecánicas en ese momento, llevó al vídeo de Kool Kid Nelly al estrellato y a entrar en el ranking de los vídeos con más visitas en TikTok, superando las 433 millones de visualizaciones.

Sorrel Horse Dancing to “Say It Right” (jamie32bsh)

Jamie Big Sorrel Horse es un popular tiktoker canadiense que cuenta con más de 7 millones de seguidores en la plataforma. En sus vídeos cortos suele hablar de su vida diaria, muestra eventos a los que acude o se anima en algunos de ellos a bailar canciones de moda.

Su vídeo en TikTok más exitoso hasta la fecha lleva el título de Sorrel Horse Dancing to “Say It Right”, y nos muestra a Jamie bailando en el baño de su casa al ritmo de la canción “Say It Right” de Nelly Furtado. Un vídeo que se hizo rápidamente viral tras subirse a la plataforma en 2022 y que se ha visualizado más 450 millones de veces.

Nyadollie’s beauty tutorial look (@dollievision)

Modelo y gurú del maquillaje, Nyadollie es una influencer de ascendencia sudanesa que se ha especializado en crear vídeos con consejos de maquillaje y promover su marca de cosméticos para personas de piel oscura, así como tutoriales sobre cómo aplicar el maquillaje en todo tipo de situaciones y ocasiones especiales.

Muy activa en redes sociales como Instagram, YouTube o TikTok, su vídeo Nyadollie’s beauty tutorial look obtuvo casi 500 millones de visualizaciones en solo 3 meses tras subirlo a TikTok en marzo de 2023.

Leah Halton’s inverted lip sync (@looooooooch)

Leah Halton es una popular influencer australiana conocida principalmente por su contenido sobre fitness y estilo de vida. Gracias a su gran éxito en TikTok, está acostumbrada a que sus videos en la plataforma obtengan con frecuencia altas cifras de visualización, con decenas de millones de visitas.

Su vídeo más exitoso hasta la fecha, Leah Halton’s inverted lip sync, consiste en un clip de sincronización de labios al que aplicó un filtro de inversión. Un vídeo muy sencillo en realidad pero que se hizo viral rápidamente y le ha servido para superar los 840 millones de visitas en TikTok.

Christmas Sisters Party (@jamescharles)

El youtuber y tiktoker James Charles se hizo mundialmente famoso gracias a sus vídeos con tutoriales sobre maquillaje, orientados en su mayor parte al público masculino. Pero curiosamente, el vídeo que le sitúa en la segunda posición del ranking entre los vídeos más vistos de TikTok, no tiene nada que ver con sus famosos tutoriales.

Titulado “Welcome to the Sisters Christmas Party!” (¡Bienvenidos a la fiesta de Navidad de las Hermanas!), se trata de un fragmento de apenas 15 segundos donde Charles muestra la decoración navideña de su casa junto a sus hermanas. El clip se subió a TikTok en las navidades de 2019, y desde entonces lleva acumulados ya más de 1.700 millones de visitas.

They rejected my application to Hogwarts (@zachking)

Zach King es un cineasta estadounidense que comenzó a hacerse muy popular en YouTube gracias a sus divertidos vídeos, los cuales editaba de forma profesional y en los que añadía diversos efectos digitales para dar la sensación al público de estar haciendo magia.

Unos años después y ya convertido en un influencer de éxito, dio el salto a TikTok, donde publicó su primer vídeo en esta plataforma en 2016. A pesar de su gran popularidad, probablemente ni él mismo se esperaría lo que vendría después.

A finales de 2019, Zach King subía a TikTok el vídeo “They rejected my application to Hogwarts but I still found a way to be a wizard” (Rechazaron mi solicitud para Hogwarts pero aún así encontré la manera de ser mago), un genial y divertido vídeo de 18 segundos inspirado en el mundo de Harry Potter, que es actualmente el vídeo más visto en la historia de TikTok, superando ya las 2.300 millones de visualizaciones.

Este vídeo de Zach King ha sido también reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords por su impresionante logro y, además de su increíble cifra de visitas, también acumula ya más de 670.000 comentarios y ha recibido 25 millones de likes.