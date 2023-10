Este domingo 22 de octubre los argentinos tienen la obligación de ir a votar y en caso de no hacerlo deberán justificar su ausencia o pagar una multa

Elecciones generales: de cuánto es la multa por no ir a votar

Este domingo 22 de octubre se llevan a cabo en todo el país las elecciones generales para definir al nuevo Presidente de la Argentina. Al ser obligatorias, los ciudadanos que no se presenten a votar tendrán que pagar una multa,

La persona que no emita su voto durante las Elecciones Presidenciales, y tampoco presente un documento que justifique su ausencia, deberá pagar una multa que varía entre los 50 y 500 pesos dependiendo si ya lo había hecho anteriormente o es la primera vez.

El Tribunal cita a cada ciudadano para que haga su descargo sobre la ausencia en las elecciones y evalúa si se aplica la multa o no. En ese caso, aquellos ciudadanos que deban justificar su ausencia deberán hacerlo ante el Juzgado Federal Electoral.

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar tendrá que pagar: $50.

Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar tendrá que pagar: $100.

Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar tendrá que pagar: $200.

Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá que pagar: $400.

Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar tendrá que pagar: $500.

Estas personas multadas quedarán incorporadas en el Registro de Infractores y no podrán ser designadas para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

