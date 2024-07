Enrico: "Los créditos Nido serán la principal política en materia de vivienda de este gobierno"

El funcionario mencionó al respecto que “el gobernador Maximiliano Pullaro fue quien ideó este plan cuando vimos el problema que tenemos en Santa Fe: hay 1.500.000 hogares de los cuales unos 500 mil son alquilados, o sea que uno de cada tres santafesinos paga un alquiler porque no tiene vivienda. El programa está destinado a eso”, explicó Enrico, y continuó: “Veíamos que con la típica respuesta estatal, de construir viviendas por gestión pública provincial y sortearlas, corremos muy atrás de la demanda. Entonces el gobernador planteó una política permanente para los sectores medios con posibilidad de acceder a la vivienda propia”. “Y en función de eso -detalló- iniciamos todo este proceso, que no es un programa de crédito: es una política activa masiva de acceso a la vivienda a una tasa razonable, que va a estar permanentemente abierta durante la gestión. La política principal en materia de vivienda de este gobierno no es la construcción tradicional, sino que va a ser esta, porque ya lo vimos con los 20.000 inscriptos en diez días, o sea que hay una demanda muy grande de la población en este tipo de crédito, y hay también una respuesta rápida de parte del gobierno”.