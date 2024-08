"Está sola y tiene miedo", la vida de Fabiola Yañez en Madrid tras la denuncia contra Alberto Fernández

Ana Gerschenson, corresponsal de Alpha Media en España, reveló que la ex primera dama solicitó reforzar la seguridad. Patricia Bullrich envió a dos policías de la Federal.

La corresponsal de Alpha Media en Madrid, Ana Gerschenson, reveló detalles de la vida de la ex primera dama Fabiola Yáñez tras la denuncia que realizó contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. “Está sola, perseguida y tiene miedo”, reveló la periodista.