Uno Santa Fe | Información General | Mercosur

Europa bloquea temporalmente el pacto Mercosur y solicita una revisión legal a la Justicia

La corte comunitaria revisará si es compatible con los tratados de la Unión Europea, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen

21 de enero 2026 · 10:33hs
Europa bloquea temporalmente el pacto Mercosur y solicita una revisión legal a la Justicia

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Un mercado integrador y de gran escala

El tratado crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, que abarca más de 700 millones de personas y una proporción significativa del comercio mundial. La indicación de área geográfica sugiere un mercado combinado con 20,2% del PIB global.

Esta asociación no solo abarca el intercambio de bienes y servicios, sino también cooperación en inversiones, normas comerciales y un marco más previsible para operadores empresariales en ambos lados.

Principales puntos del acuerdo

1. Liberalización arancelaria: la UE y el Mercosur acordaron eliminar aranceles para cerca del 92% de los intercambios entre ambos bloques, ya sea de forma inmediata o progresiva en plazos que pueden llegar hasta 15 años, dependiendo del sector.

2. Cuotas preferenciales: además de la apertura arancelaria, se establecieron cuotas específicas para productos sensibles, incluyendo carne bovina, maíz, arroz, carne aviar, etanol y otros bienes agrícolas. Esto permite un acceso preferencial a mercados protegidos, aunque con límites definidos.

3. Reducción de barreras no arancelarias: Se simplifican procesos sanitarios y fitosanitarios, con plazos más claros y cooperación para resolver obstáculos técnico-regulatorios, lo que puede facilitar las exportaciones argentinas.

4. Reconocimiento de indicaciones geográficas: el acuerdo contempla el reconocimiento de indicaciones geográficas (IG), importante para productos como vinos argentinos y expresiones tradicionales (“reserva”, “gran reserva”), un reclamo histórico del sector vitivinícola local.

5. Estabilidad comercial: brinda previsibilidad al comercio, con mecanismos de consulta bilateral para resolver conflictos y estabilidad normativa frente a medidas proteccionistas.

Mercosur acuerdo Parlamento Europeo
Noticias relacionadas
tras 26 anos de negociaciones, se firmo el acuerdo mercosur-union europea y milei participo de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Javier Milei, rumbo a Paraguay

Javier Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El abrazo es muy beneficioso para la vida 

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

emergencia en discapacidad: la justicia puso fecha limite al gobierno para implementar la ley

Emergencia en Discapacidad: la Justicia puso fecha límite al Gobierno para implementar la ley

Lo último

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Último Momento
Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Cuál es el estado de salud de la joven llevada al Cullen con una máquina empanadora

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad

Pullaro tras la difusión del video de Jeremías Monzón: "La ley tiene que adaptarse a la nueva criminalidad"

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Hoy es el Día Internacional del Abrazo: ¿por qué se celebra?

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Colón, atento a una cumbre en AFA que define ingresos y TV del fútbol de Ascenso

Ovación
Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Capibaras XV continúa con la pretemporada en Rosario

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"