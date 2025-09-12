Uno Santa Fe | Información General | contaminado

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

La ex funcionaria reconoció más de 100 irregularidades y desvíos detectados en los laboratorios de Ariel García Furfaro, hoy detenido. Su remoción fue decidida tras la filtración de un informe interno sobre el caso, mientras continúa el sumario administrativo en el organismo.

12 de septiembre 2025 · 16:04hs
Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

La extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, declaró ante la Justicia y responsabilizó al laboratorio acusado de producir el fentanilo contaminado que provocó más de 100 muertes distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe. Según afirmó, la empresa no estaba en condiciones de fabricar medicamentos.

Mantecón Fumadó, quien fue allanada y removida de su cargo, reconoció que durante su gestión se habían detectado más de cien irregularidades y desvíos en los laboratorios de propiedad de Ariel García Furfaro, actualmente detenido.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la declaración de la exfuncionaria se produjo un día después de que la Anmat, dirigida por la médica psiquiatra Nélida Agustina Bisio, presentara la denuncia judicial por las primeras muertes atribuidas al fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma. A partir de esa denuncia, el juez federal Ernesto Kreplak la citó a declarar como testigo.

Fentanilo contaminado: piden celeridad a un diputado santafesino para que el Congreso investigue

Durante su exposición, Mantecón Fumadó —quien tenía a su cargo la fiscalización y el control técnico de los medicamentos fabricados en el país— admitió que desde el 28 de noviembre de 2024 el Laboratorio Ramallo S.A., productor exclusivo de HLB Pharma, sabía que no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). En consecuencia, no debía continuar produciendo medicamentos hasta corregir las “no conformidades” detectadas.

Entre las principales fallas señaladas mencionó:

  • Controles de esterilidad deficientes: el procedimiento aplicado por el laboratorio no era correcto.
  • Documentación incompleta: la empresa no presentó información suficiente para subsanar las observaciones.
  • Fallas en la trazabilidad: se hallaron ampollas de fentanilo cuyo destino no pudo ser acreditado, lo que obliga a suspender la producción hasta corregir el problema, según las normas vigentes.

Respecto de su apartamiento, el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió relevarla del cargo el 20 de agosto, tras la filtración a la prensa de un documento que el Iname no habría tramitado con la urgencia requerida. Ese informe estaba vinculado al mismo laboratorio Ramallo, donde se produjo el fentanilo contaminado.

Actualmente, se lleva adelante un sumario administrativo dentro del organismo para establecer si hubo responsabilidades internas, en paralelo con la investigación judicial.

contaminado fallas fentanilo control
Noticias relacionadas
Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un servicio paralelo de encomiendas que no pasaban por Aduana

Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un "servicio paralelo" de encomiendas que no pasaban por Aduana

El empleo privado en crisis

El empleo privado se redujo en julio y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto para el mes desde 2016

Hoy es el Día del Maestro en Argentina y en gran parte del continente americano en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento

Día del Maestro: por qué se conmemora hoy jueves 11 de septiembre

Quini 6

Un rosarino se llevó más de $1.000 millones en el Quini 6

Lo último

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Último Momento
La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Ovación
Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional