Feriados por Semana Santa 2026: cuánto falta para el próximo fin de semana largo

Tras el finde XL por Carnaval, muchos se preguntan por el próximo descanso extendido. El almanaque con todos los feriados de fines de semana largos en Argentina

18 de febrero 2026 · 10:32hs
Este miércoles 18 de febrero inicia una semana laboral corta gracias a los dos feriados de Carnaval que llegaron para ofrecer unas pequeñas vacaciones en febrero. Pero ahora que se terminó el descanso, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto falta para el próximo feriado?

Y para responder esa pregunta hace falta saber cuándo cae Semana Santa este año.

Sin dudas, uno de los fines de semana largos más esperados del año suele ser el de Semana Santa, una de las celebraciones católicas más importantes en el calendario. Comienza con el Jueves Santo, una jornada donde no hay clases y se suspenden algunas actividades puntuales y continúa con el esperado Viernes Santo, feriado inamovible. Luego, ese domingo, se celebra el día de Pascua.

Cuándo cae Semana Santa este año

El cronograma oficial del gobierno nacional anunció que este 2026 la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua). Este año, el Jueves Santo tendrá una particularidad en Argentina: coincidirá con el feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Así, el Jueves Santo, normalmente considerado un día no laborable, quedará dispuesto sobre el 2 de abril, fecha considerada feriado nacional; mientras que el Viernes Santo se festejará el 3. El domingo de Pascua tendrá lugar el día 5 de abril.

Sí, las celebraciones de Pascua llegarán más temprano que el año pasado. Cabe recordar que se trata de una celebración sin una fecha fija ya que, a diferencia de las festividades inscriptas en el calendario gregoriano, los días de Semana Santa se calculan en función del calendario lunar y el equinoccio de primavera.

La Iglesia Católica ha establecido que la Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Por lo que no se sujeta a un día determinado.

Todos los fines de semana largos por feriados en 2026

Además del fin de semana largo por los feriados de carnaval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

  • Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo, feriado del Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo, feriado del Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre, feriado del Día de la Soberanía Nacional
  • Viernes 25 de diciembre, feriado de Navidad
