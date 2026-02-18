Uno Santa Fe | Información General | sesiones extraordinarias

El Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias y sumó al debate el financiamiento universitario

A través del Decreto 103/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se confirmó la extensión de la actividad parlamentaria hasta el 28 de febrero

18 de febrero 2026 · 09:54hs
El Congreso de la Nación.    

gentileza

El Congreso de la Nación.

 

 

A través del Decreto 103/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso que extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero.

En el mismo, se establece la inclusión del tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Según se explica, la decisión apunta a evitar que los dictámenes pierdan vigencia y responde a la estrategia de equilibrio fiscal que busca sostener el Gobierno, cuyo objetivo es el superávit.

En el decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni establece: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.

Asimismo, en el documento se ordena incluir en el temario. “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando restan diez días o menos para el cierre de las sesiones, los dictámenes pueden perder validez práctica. Por eso, la Casa Rosada resolvió ampliar el plazo y blindar el tratamiento parlamentario.

La inclusión del tema se da luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley aprobada en 2025.

