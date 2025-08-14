Uno Santa Fe | Información General | destino

Finde largo en un destino que conquista tus sentidos: aire libre, energía y experiencias únicas

Una ciudad de la región de Salto Grande que busca combinar descanso, naturaleza, aventura y actividades culturales. Ubicada en el corredor del Mercosur y tan solo a 294 kilómetros de la ciudad de Santa Fe

14 de agosto 2025 · 09:56hs
Amanecer en COncordia

gentileza

Amanecer en COncordia

Concordia, una ciudad de la región de Salto Grande que busca combinar descanso, naturaleza, aventura y actividades culturales. Ubicada en el corredor del Mercosur, a solo 294km de la ciudad de Santa Fe; 430 km de Buenos Aires por la autovía Nº14, y 360 km de Rosario. Una ciudad del litoral entrerriano que tiene escenarios y actividades naturales y urbanas para todos los gustos.

pesca marcelo gonzalez
pesca en concordia

pesca en concordia

Planes auténticos para el fin de semana largo de agosto

Concordia, capital nacional del Citrus, este próximo fin de semana largo de agosto, te invita a vivir experiencias que despiertan todos los sentidos. Propone una agenda variada para disfrutar con todos los sentidos.

Una de las propuestas es Costa Bici, un recorrido de movilidad sustentable en la Costanera de la ciudad, a orillas del río Uruguay. También se podrá disfrutar de un paseo interpretativo por el Naranjal de Pereda, que conserva más de 300 años de historia. Otras actividades incluyen el ingreso al emblemático Castillo San Carlos, vinculado al aviador y escritor Saint-Exupéry, cuya experiencia en este lugar inspiró su obra El Principito; y una caminata por los senderos naturales del Parque San Carlos, que alberga el Monumento al Éxodo Oriental, símbolo del lazo entre Uruguay y Argentina.

El tradicional Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” invita a descubrir los encantos de la ciudad a través de un recorrido por sus principales atractivos. Con paradas estratégicas, relatos históricos y paisajes únicos, es una forma cómoda y entretenida de conectar con la identidad local.

Finalizando el fin de semana largo, el Castillo San Carlos será escenario del evento #YoDisfrutoConcordia Especial Día del Niño, con una propuesta de música, títeres y juegos para los más chicos.

Actividades que hacen de Concordia un destino único todo el año

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas todos los días, permitiendo conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional más destacadas de Latinoamérica.

Para quienes buscan relajarse, hay tres complejos termales con propuestas distintas: las Termas Concordia, que incluyen circuito hídrico y parque aéreo; las Termas del Ayuí, con parque acuático y, arborismo y las de Punta Viracho, con una vista privilegiada al lago de Salto Grande.

En el plano cultural, ofrece alternativas como el Museo de Artes Visuales –que este año celebra su 60 aniversario–, el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales, Museo Interactivo Costa Ciencias y el centro de interpretación Castillo San Carlos, entre otros espacios para conocer la identidad local.

Otra propuesta imperdible es el Circuito Arquitectónico, una caminata urbana que pone en valor el patrimonio edilicio de la ciudad, recientemente reconocida como Ciudad Art Nouveau de América 2025. Una experiencia para redescubrir detalles, estilos y relatos que marcan su identidad.

La gastronomía tiene su espacio en el Corredor Gastronómico, en la zona céntrica, con platos regionales como pescado de río y productos de estación como miel, cítricos y nuez pecán.

Otras de los imperdibles son los recorridos por bodegas y viñedos locales, con degustación de las mejores cepas locales, como el Tannat, Marselán, Chardonnay, entre otros.. También jornadas de días de campo y senderismo, para disfrutar del entorno rural y natural o para los más aventureros hay propuestas al aire libre como paseos en lancha por el Lago Salto Grande, canopy, pesca deportiva y hasta vuelos de bautismo con vistas panorámicas únicas.

degustacion vinos concordia
Degustación de vinos

Degustación de vinos

Agosto a puro deporte en Concordia: adrenalina y competencia

Concordia invita a vivir el deporte como parte de una escapada distinta, donde el movimiento, la naturaleza y la hospitalidad se combinan.

Durante todo agosto, la ciudad se consolida como un polo deportivo en la región, con una agenda intensa que reúne disciplinas tan variadas como el enduro, padel, vela, handball y crossfit, entre otros.

Miles de deportistas y visitantes llegarán para participar en competencias de alto nivel que incluyen torneos provinciales, regatas binacionales y eventos de entrenamiento físico en diversos escenarios locales. Esta pluralidad de propuestas la convierte en un destino ideal no solo para los amantes del deporte, sino también para quienes buscan experiencias dinámicas en contacto con la naturaleza.

Concordia combina movimiento, historia, sabores y naturaleza. Una escapada completa, con experiencias reales para quienes eligen viajar en cualquier estación del año. Para más información sobre actividades, visitas y alojamientos, ingresá a la Web o al Instagram

destino Concordia agosto
Noticias relacionadas
Quini 6

Un santafesino se llevó más de $209 millones en el Quini 6

Los docentes universitarios llevan adelante jornada de protestas

El gobierno nacional anunció un aumento para docentes y no docentes universitarios

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Lo último

ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Último Momento
ATE aceptó en disconformidad la propuesta salarial y se declaró en alerta permanente

ATE aceptó "en disconformidad" la propuesta salarial y se declaró en "alerta permanente"

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

La exorbitante cantidad de lesiones en este Colón modelo 2025

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Federico Redondo dejó Inter Miami para sumarse al Elche

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

Ovación
Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

Unión sigue de cerca la novela por Kevin Zenón: por qué se frenó el pase a Olympiacos

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

La defensa de Unión y un dato que contradice lo que se afirma sobre Madelón

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Otro parte médico preocupante para Colón en la antesala de un partido clave

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Malena Santillán sumó su tercera medalla en los Panamericanos Junior

Policiales
Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"