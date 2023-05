Fuerte crítica de una diputada nacional a la ministra Tolosa Paz: "Como se nota que nunca te cagaste de hambre"

La titular de la cartera de Desarrollo Social pidió que no se lleven niños al acampe de Unidad Piquetera. "Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción. Es muy bajo lo que haces", respondió la legisladora Natalia Zaracho.

Natalia Zaracho, diputada nacional del Frente de Todos, criticó fuertemente a Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. El cruce ocurrió luego de que la titular de la cartera pidiera que no se llevaran niños a un acampe del colectivo Unidad Piquetera.

"Como se nota que nunca te cagaste de hambre. Como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia" , le replicó Zaracho a través de las redes sociales.

"Si vos pensás que todas las políticas que nombras, la asignación universal, la tarjeta alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza. Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción", remarcó la dirigente del Frente Patria Grande.

La diputada, quien trabajó de cartonera durante una etapa de su vida, recordó: "Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa".

"Perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo eso es ser inhumana. Si Evita te viera...", le espetó en su cuenta de Twitter.

"Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quien nos caga y quien no. Es muy bajo lo que haces. Mascotas del poder nunca. Con antipobre como vos, jamás", concluyó el duro comunicado.

"No existe justificación"

La polémica comenzó cuando la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, escribió también a través de redes sociales que "ante posibilidad de un nuevo acampe del colectivo Unidad Piquetera, hemos solicitado la intervención con carácter de urgente de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

"Nunca pondríamos en tela de juicio el derecho constitucional de organizarse y efectuar peticiones a las autoridades gubernamentales. Pero el acampe es una expresión de protesta que, más allá del debate que puedan originar sus motivaciones, debe ser revisado en su implementación", siguió.

La titular de la cartera calificó como "inaceptable" el hecho de "ver cómo un grupo de dirigentes sociales vulnera los derechos de los niños, exponiéndolos a pasar horas e incluso a dormir en la calle, cuando deberían estar en las escuelas o en los clubes ejerciendo su derecho a educarse, alimentarse y jugar".

Tolosa Paz consideró que "No existe justificación alguna para exponer a eso a bebés, niñas y niños. El derecho de protesta no puede pasar también por encima del derecho superior de niños, niñas y adolescentes".

Seguidamente, aseguró que el Estado nacional "invierte más de 50 mil millones de pesos en el Servicio Alimentario Escolar, que, sumado a la Asignación Universal por Hijo y a la prestación Alimentar, configuran una red verdadera y concreta para la seguridad alimentaria de las y los niños y adolescentes".

"Esos niños que vimos en imágenes que acompañaron el último acampe no asistieron a la Escuela, por lo tanto tampoco pudieron servirse de la alimentación que brinda el servicio alimentario escolar, ni pudieron estar en las aulas con sus docentes y educadores", criticó.

La ministra manifestó que "la predisposición al diálogo está abierta siempre", pero que "de ningún modo se hará con quienes utilizan a niñas, niños, bebés y adolescentes".