Google Doodle celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

Un viaje a 7.500 años luz: Google destaca en su buscador la cuna estelar capturada por la Nasa durante la Semana Mundial del Espacio 2026

El motor de búsqueda de Google modificó su logotipo global este 8 de octubre para presentar el Doodle “World Space Week 2026: The Carina Nebula” , destacando una icónica captura infrarroja obtenida por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la Nasa.

La Nebulosa de Carina (NGC 3372) es una gigantesca guardería estelar ubicada a 7.500 años luz de la Tierra en la constelación austral de Carina, con una extensión superior a los 300 años luz de diámetro.

Esta región cósmica alberga más de una docena de estrellas de tipo O, catalogadas por la astrofísica como las más calientes, masivas y brillantes conocidas en el universo. La imagen mostrada por Google resalta los denominados “Acantilados Cósmicos” (Cosmic Cliffs), una muralla de gas y polvo interestelar esculpida por la intensa radiación ultravioleta y los vientos estelares emitidos por las estrellas jóvenes en formación.

Por qué Google celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

La Semana Mundial del Espacio es una conmemoración oficial de las Naciones Unidas celebrada del 4 al 10 de octubre, que reconoce las contribuciones de la ciencia y la tecnología espacial a la humanidad.

Google rinde homenaje a esta efeméride mediante una serie de Doodles interactivos enfocados en astrofotografía y observación espacial profunda. La fecha rinde tributo a dos hitos históricos fundamentales: el lanzamiento del primer satélite artificial hecho por el ser humano, el Sputnik 1 (4 de octubre de 1957), y la firma del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (10 de octubre de 1967).

Qué telescopio tomó la foto de la Nebulosa de Carina en el Google Doodle

La fotografía fue capturada por los instrumentos infrarrojos del Telescopio Espacial James Webb (JWST), desarrollado en conjunto por la Nasa, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Cuándo se celebra la Semana Mundial del Espacio 2026

La Semana Mundial del Espacio se lleva a cabo anualmente del 4 al 10 de octubre en más de 100 países, con eventos educativos, observaciones astronómicas y divulgación científica.

Dónde se encuentra la Nebulosa de Carina en el cielo nocturno

Se sitúa en la constelación del hemisferio sur Carina (la Quilla), a unos 7.500 años luz de nuestro sistema solar, siendo una de las nebulosas más grandes y brillantes visibles con telescopios de aficionado.