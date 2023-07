Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru

Rata : "La cabra regente del mes será benéfica, ya que viene acompañada de energía Tierra, que frenará la inquietud de la rata, por lo que le dará un tiempo extra para reflexionar y estar más calma. Con suerte, hasta podrá gozar de unas merecidas vacaciones. Las ratas de agua de 1972 podrían tener algún revés en sus finanzas, pero nada que no resuelva la ayuda de algún dragón o gallo bienintencionado, Las demás ratas tendrán la mente más tranquila, enfocada únicamente en el trabajo o el eventual divertimento en redes sociales o en plataformas de entretenimiento en línea".

Búfalo: "La energía del conejo se combinará con la energía de la cabra –el animal regente del mes–, afectando su vida laboral y social. Los días 12, 16 y 28 presentarán problemas fuertes con la ley, o que afectarán los bolsillos de la mayoría de los búfalos, en especial a los de tierra de 1949 y 2009. Otros días difíciles, e incluso peligrosos, serán el 11, 15 y 27, pero afectarán más a los búfalos de 1973; en su caso, la salud será delicada y podrían pasar esos días completamente detenidos en casa o en un hospital. Cuidado con la dieta y las aprensiones, serán días duros y convendrá pasarlos en el corral".

Tigre: "La cabra que rige este mes hará una combinación benéfica con el conejo, pero eso podría provocar cambios intensos o desagradables en la vida del tigre únicamente durante ciertos días. A los tigres les recomendamos no hacer planes importantes y mantener un perfil bajo los días 4, 16 y 28. Durante el resto del mes, es importante que eviten ambientes cargados de agresividad. También tendrán sueños vividos, casi reveladores. Les sugerimos llevar un diario de sueños, sobre todo a los más sensibles de la jungla, que son los tigres de 1950 y 2010".

Conejo: "Este mes el conejo recibirá mucha atención. Ya sea por parte de compañeros de trabajo, de la escuela o familiares. Cuando aparece la combinación cabra y conejo, las personas yang reciben admiración, y las yin, envidia. Los conejos son en su mayoría puramente yin, por lo que este mes representará un reto, sobre todo a nivel profesional. Para llevar la cosa en paz, les recomendamos usar más ropa de color rojo, mantener las relaciones laborales en términos de cordialidad y diplomacia, estar alejados de bullies y, en especial, no tomarse nada a pecho, pero, al mismo tiempo, no permitir abusos".

Dragón: "Si no hizo caso a las recomendaciones anteriores, es posible que el dragón esté agotado. El mes de la cabra será benéfico siempre y cuando los dragones dediquen su tiempo libre a enfocarse en su salud física y mental. Pueden aprovechar para hacer meditación, yoga o taichí, y visitar al médico para un chequeo de rutina. También para revisar si tienen alguna alergia. Por otra parte, el mes se presta para visitar amigos o familiares distantes. Solo se les recomienda no viajar hacia el oeste y no hacer actividades arriesgadas, sobre todo a partir del día 7 y hasta que termine el año del conejo".

horóscopo chino Ludovica Squirru julio .jpg

Horóscopo chino en julio

Serpiente: "El de la cabra será un mes relativamente neutral, cosa que la serpiente deberá aprovechar para poner en orden sus emociones, papeles y cuentas. No es un mes para pasarlo dormitando, necesita responsabilizarse de cada cosa que le compete en todas las esferas. Esto va con más fuerza para los ofidios de 1953 y 2001, que se encontrarán con más asuntos emocionales que sus pares".

Caballo: "La cabra es una gran amiga energética del conejo, y al mismo tiempo hace una combinación de energía de tierra benéfica con el caballo. Cuando estos tres signos se juntan, sube la energía fértil. El caballo podrá abonar el campo, dedicarse a sembrar hortalizas y recobrar con eso su paz mental. Será un mes amoroso, ya sea que recupere a un amante del pasado o que se aventure a comenzar algo nuevo. Será el foco de atención en todos lados. Los caballos de 2002 podrían engendrar dragoncitos con esta súbita energía fértil, así que deberán cuidarse, porque caballos y dragones no son tan compatibles".

Cabra: "La energía que nutre al mes de la cabra –junto a la energía propia del año– la ayudará a ser más persistente, a terminar lo que comienza, a hacer algún cambio positivo en su apariencia y a terminar cualquier trabajo atrasado. Este mes es perfecto para iniciar o retomar alguna disciplina deportiva, visitar al médico o terapeuta, hacer viajes cortos y descubrir alguna maravilla –aunque sea pequeñita– en una biblioteca o museo. Su imaginación estará despierta y su corazón dispuesto a ser feliz. Es bueno que se asocie con sus amigos conejo y chancho, algún mono o un tigre".

Mono: "Los independientes monos de 1956 y de 2016 podrían sufrir altibajos emocionales a causa de gente que los envidia por alguna razón que estará fuera de su control. Este fenómeno no molestará tanto a los monos de otros años porque la energía fuego de los mencionados es especial, y hace que sean los más alegres del grupo. A los demás monos les importa poco lo que la gente opine, y buscarán refugio en la música, las artes en general, y los amigos y familiares con los que han formado verdaderas tribus en las que solo manda el respeto. El secreto del éxito de aquí en adelante es ese: agruparse, no estar solos".

Gallo: "La cabra (mes) es un signo que no parece perder la calma con nadie, más que con el gallo, y eso se debe a la combinación casi explosiva que tienen los dos cuando se juntan. Por eso es probable que nuestra querida ave haga enojar a algunas personas a lo largo del camino. En especial los gallos de 2005 y 2017, que podrían sufrir alguna injusticia o castigo por parte de gente mayor que no comprenderá sus argumentos. Los gallos nacidos en el siglo XX, incluso los de 1993, que siguen siendo jóvenes, se sentirán fuera de lugar, incomprendidos. Escribir lo que sienten ayudará a liberar esas emociones".

Perro: "En todo el zodíaco no hay signo más amistoso que el perro. Se enamoran rápidamente y crean amistades con gente que en realidad no conocen del todo, algo que podría traerles algunos problemas durante este mes, en particular a las mujeres de este signo. La combinación licenciosa de la energía anual combinada con la tendencia al mal de amores del mes de la cabra confundirá a la gente nueva y en muchos casos habrá quienes quieran aprovecharse, entonces será mejor que el perro se acerque a viejos amores y a amistades añejas, que estarán felices por tenerlo de nuevo a su lado y lo protegerán".

Chancho: “El año del conejo de agua será para los jabalíes una esperanza digna de paciencia mientras transitan el tsunami del felino. La experiencia de tren bala, cambios abruptos de planes, riesgos que le causaron estrés y desgano, pérdidas familiares de socios y amigos, viajes que no fueron placenteros, mudanzas sin convicción produjeron inestabilidad emocional y síntomas en la salud que deberán atender con paciencia china. Durante estos meses será difícil aprender a desprenderse y dejar de controlar lo que hacen sus seres amados, sobre todo para los chanchos que se dediquen a los negocios, la política y la milicia. Los chanchos que se dediquen al arte, la literatura y la danza vivirán más en paz, pero es importante que sepan buscar su inspiración en la calma que traen la meditación, una dieta saludable y amores menos intensos”.

